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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۱:۰۷

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کشته و زخمی شدن دستکم 105عراقی / کشته و زخمی شدن هفت نظامی آمریکایی

کشته و زخمی شدن دستکم 105عراقی / کشته و زخمی شدن هفت نظامی آمریکایی

کشور عراق امروز نیز شاهد ناآرامی و خشونت بود که در جریان آن دستکم 105 عراقی کشته و زخمی شدند و ارتش آمریکا نیز از کشته و زخمی شدن هفت نظامی خود در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی "الجزیره" قطر، وزیر بهداشت منطقه کردستان عراق گفت که بر اثر حمله انتحاری امروز با استفاده از کامیون بمب گذاری شده در شهر "اربیل" 14 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع پلیس عراق در شهر"کرکوک" در شمال عراق نیز گفت که افراد مسلح با تیراندازی به خودروی چهار خبرنگار عراقی در نزدیک این شهر آنها را به قتل رساندند.

درهمین حال، ارتش آمریکا امروز همزمان با سفر "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری این کشور به عراق اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی روز سه شنبه براثر انفجار بمب در جنوب شرقی بغداد کشته شدند.

ارتش آمریکا افزود که در درگیری های مسلحانه در استان دیالی یک نظامی این کشور کشته و چهار نظامی دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 483709

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