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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۳۲

سخنگوی جنبش حماس:

مقاومت عملی در سراسر فلسطین علیه صهیونیستها تشدید شود

مقاومت عملی در سراسر فلسطین علیه صهیونیستها تشدید شود

سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که طرح معامله قرن، تجاوزی جدید از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصریون، فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که معامله قرن در واقع تجاوزی جدید از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به شمار می رود.

وی تاکید کرد: مبارزه با این طرح و خنثی کردن آن و حمایت از منافع ملت فلسطین وظیفه همه ما است. این مسأله نیازمند مواضع و تصمیم گیری های مسئولانه و جسورانه از سوی رهبران ملی فلسطین است.

برهوم خواهان اعلام فراخوان عمومی در این خصوص شد.

وی گفت: باید به صورت عملی، مقاومت در تمام اشکال و انواع آن در سراسر فلسطین تشدید شود و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز تصمیمات مهم رسمی در این خصوص اتخاذ کند.

برهوم تاکید کرد: تشکیلات خودگردان فلسطین باید به صورت فوری همکاری های امنیتی خود را با دشمن صهیونیستی پایان دهد. محاصره غزه نیز باید لغو شود.

کد مطلب 4838120
فاطمه صالحی

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