ضرورت مشارکت بخش خصوصی جهت استحصال آب و واگذاری زمین درجنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده صبح سه شنبه در جلسه جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی با آب‌های آلوده در جنوب تهران که در استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: برای جلوگیری از آبیاری اراضی کشاورزی در استان و به ویژه در جنوب شهر تهران برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت داریم و از ظرفیت تمامی شهرداری‌ها و شهرداری تهران بهره خواهیم گرفت.

تقی زاده در ادامه بر ضرورت مشارکت بخش خصوص برای استحصال آب در جنوب تهران تاکید کرد و عنوان داشت: در جنوب تهران و مشخصاً شهرستان ری و کهریزک می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش برای استحصال آب و واگذاری زمین به بهره بردار به ویژه در محدوده کهریزک و آراد کوه هم کشاورزی رونق داد و هم محصولات زراعی مطمئن به لحاظ آبیاری را تضمین کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران بیان داشت: در برنامه بلندمدت که البته با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران عملیاتی می‌شود اعتبارات لازم را برای سالم سازی و همچنین نحوه آبیاری محصولات کشاورزی تخصیص داده خواهد شد.