به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی سمنان ضمن تشریح پروژه‌های قابل‌افتتاح این سازمان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: ۱۱۶ طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی بااعتبار ۸۹۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال در استان به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به اینکه ۸۶ طرح از مجموع این تعداد پروژه در حوزه عمرانی است، افزود: ۳۲۰ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی بخش کشاورزی هزینه شده است.

۳۵۵ نفر صاحب شغل می‌شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه با افتتاح این طرح‌ها برای ۳۵۵ نفر به‌صورت مستقیم و برای ۵۹۱ نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: ۵۹ پروژه در بخش آب‌وخاک، ۱۱ پروژه در امور باغبانی، ۱۶ پروژه در بخش دامی و ۱۳ پروژه در بخش جنگل و مرتع‌داری افتتاح می‌شود.

میرعماد خاطرنشان کرد: سه پروژه در بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و کسب‌وکار نوین و ۱۴ پروژه نیز در بخش عشایری استان سمنان از دیگر طرح‌هایی است که در بخش کشاورزی به مناسبت دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پنج هزار و ۵۴۲ خانوار استان سمنان از تسهیلات و منافع افتتاح این پروژه‌ها بهره‌مند خواهند شد، اضافه کرد: ۲۹ پروژه در گرمسار، ۲۵ پروژه در میامی، ۲۲ پروژه در شاهرود، ۱۵ پروژه در دامغان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان گفت: از مجموع پروژه‌های قابل‌افتتاح این بخش هشت پروژه متعلق به شهرستان سمنان، هفت پروژه در مهدی‌شهر، شش پروژه در سرخه و چهار پروژه در آرادان است.