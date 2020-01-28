ریاض خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با سی ان ان اعلام کرد: ریاض نمی‌خواهد نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند چرا که خروج این نیروها باعث خواهد شد امنیت منطقه به کمترین حد خود برسد.

وی در راستای همسویی با سیاست‌های واشنگتن مدعی شد: حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نقش مهمی در شکست گروه داعش داشت و مانع از ظهور مجدد گروه‌های تروریستی شد.

فیصل بن فرحان گفت: آمریکا بار دیگر ثابت کرد که هم پیمان مورد اطمینان ریاض است و این به مدیریت دونالد ترامپ مربوط است. ما همکاری خوبی با ترامپ، وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون داریم و درخصوص مسائل امنیتی منطقه با یکدیگر هماهنگی و همکاری داریم.

وزیر خارجه سعودی در ادامه سرپوش گذاشتن بر اقدامات تجاوزکارانه و مخرب آمریکا در منطقه گفت: آمریکا از منظر دفاع مشروع از خود سردار سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار داد و امنیت منطقه پس از ترور وی افزایش یافته است.