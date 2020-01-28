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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵

«مادرانگی» روایتی از زنانگی چهار بانوی ایرانی

«مادرانگی» روایتی از زنانگی چهار بانوی ایرانی

مجموعه مستند «مادرانگی» با روایت زندگی ۴ زن برگزیده از ۴ قومیت ایرانی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین خلیل زاده پس از طی مراحل تولید آماده نمایش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، مجموعه مستند «مادرانگی» به کارگردانی امیرحسین خلیل زاده روایتی از زندگی ۳ بانوی ایرانی به نام‌های «ننه مخمل»، «همدم خانم» و «ننه شهناز» است که با تصویربرداری از یک مادر برگزیده دیگر ساخت فصل اول این مجموعه به پایان می رسد.

در مجموعه مستند «مادرانگی» زندگی ۴ مادر از ۴ قومیت مختلف را براساس یک دغدغه مشترک که همان مادرانگی است به عنوان نمادی از مادران سرزمین ایران به تصویر کشیده می‌شود که گروه تولید پس از جستجوی فراوان زندگی «ننه مخمل» به عنوان نمادی از مادران قوم لُر، «همدم خانم» به عنوان نمادی از مادران قوم کرد و «ننه شهناز» را به عنوان نمادی از مادران قوم گیلک ثبت کرده‌اند.

ویژگی این مجموعه مستند روایت شیوه زندگی هر کدام از این مادران در ۴ فصل مختلف سال است و نشان می‌دهد این مادران چگونه بر محیط زندگی و پیرامون خود تاثیر می‌گذارند.

زندگی هر کدام از ۴ مادر منتخب در قالب یک مستند داستانی مجزا روایت خواهد شد و پیش بینی می‌شود این مجموعه در چهاردهمین جشنواره «سینماحقیقت» رونمایی شود.

کد مطلب 4838343

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