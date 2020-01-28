به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مسعود معصومی لاری شنبه در جمع معاونان فرهنگی قوه قضائیه در شیراز بیان کرد: احصاء کردن فعالیت‌های فرهنگی قوه قضائیه در عرصه‌های کاری جزو اصلی ترین راهبردهای قوه قضائیه است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت فرهنگی تنها در نمازخانه‌های خلاصه نمی‌شود، متذکر شد: ورود به تمامی عرصه‌های فعالیت قوه قضائیه و نقش آفرینی وظیفه معاونت فرهنگی قوه قضائیه است.

حجت الاسلام معصومی لاری اظهار کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در کنار امر به معروف تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های فرهنگی این معاونت است که از پیشتر مرسوم بوده این در حالی است که سایر اقدامات در حوزه فرهنگی باید تبیین و اجرایی شوند.

معاون فرهنگ دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی به بلوغ اجرایی رسیده، ادامه داد: جایگاه معاونت فرهنگی تنها در نمازخانه‌های نیست و براساس برنامه ریزی در سال ٩٩ شاهد ورود به تمامی عرصه‌های کاری قوه قضائیه هستیم.

وی متذکر شد: ورود به تمامی عرصه‌های کاری، اجرای احکام و فرهنگی کردن قضاوت‌ها ویژگی‌های است که معاونت فرهنگی قوه قضائیه باید در آنها پیشرو باشد.

او با تاکید بر اصل تکریم ارباب رجوع و فراهم کردن زیر ساخت‌های فرهنگی در این قوه خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع با سرعت بخشیدن به رسیدگی درخواست‌ها و شناخت کاستی‌های احتمالی یکی دیگر از فعالیت‌های فرهنگی است که در قوه قضائیه امکان اجرای آن فراهم است.

معصومی لاری معتقد است که عرصه‌های فرهنگی از بین برنده مسائل و مشکلات احتمالی است و منجر به صیانت از دستگاه خواهد شد.

معاون فرهنگ دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه‌ با اشاره به اینکه نماز مادر تمامی فعالیت‌های فرهنگی است خواستار استانداردسازی نمازخانه‌ها شد و تاکید کرد: باید طرح‌های مربوط به معاونت را نفر به نفر جلو رفت.