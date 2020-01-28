بزرگراه امام علی ناهنجاری اجتماعی در منطقه ۱۴ را تشدید کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه شورای شهر تهران پس از استماع سخنان نماینده شورایاران منطقه ۱۴ درباره پیشنهاد مشارکت شورایاریها در نام نویسی معابر و کوچهها گفت: امیدواریم در این دوره نیز مانند دوره قبل مشارکت شورایاران در نامگذاریها اتفاق افتد.
وی با اشاره به قرار گرفتن بزرگراه امام علی در این منطقه که باعث دوپاره شدن زمینهای منطقه و ساختمانهای نیمه کاره شده افزود: دو نیمه شدن زمینها و ساختمانهای نیمه کاره اطراف بزرگراه امام علی فضای امنی برای گروههای ناهنجار اجتماعی فراهم کرده است.
مسجدجامعی تصریح کرد: همچنین باید به گورستانهای این منطقه نگاه دینی و آیینی داشت و باید به آنها نگاه وزارت خارجه داشت، چرا که از ملیتهای مختلفی در آن دفن شده اند و متولی آن کشورهای مختلف هستند، در نتیجه نیازمند نگاه خارجی هستند.
وی همچنین به آسیب فضای عمومی در این منطقه اشاره کرد و گفت: در منطقه ۱۴ انسجام فضاهای عمومی در حال آسیب است و کیفیت فضاهای اجتماعی به دلیل وجود شهرکهای اختصاصی و خاص در منطقه که با گیت هایی از فضای محلات جدا شده اند، کاهش یافته است.
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