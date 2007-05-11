70 درصد خانه های روستایی کشور غیرمقاوم هستند

عزیزا... مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود : هم اکنون سه میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در روستاهای ایران شمارش شده که دو میلیون و 800 هزار از این واحد ها فاقد استحکام بنا است .

وی خاطرنشان کرد : با طرح ساخت مسکن در روستاهای ایران از طریق بنیاد مسکن و دریافت تسهیلات 57 میلیون ریالی پیش بینی می شود در 10 سال آینده دو میلیون واحد جدید در روستاهای ایران ساخته شود .

مهدیان ادامه داد : تا کنون برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی جدید در روستاهای ایران از طریق تسهیلات مسکن در سال های 84 و 85 بیست و شش هزار و 880 میلیارد ریال هزینه شده است .

معاون بهسازی روستایی بنیاد مسکن کشور یادآور شد : در سال جاری برای ساخت 300 هزار واحد مسکونی جدید در روستاهای کشور 23 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات بانکی به متقاضیان روستایی پرداخت می شود .