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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

معاون بنیاد مسکن :

70 درصد خانه های روستایی کشور غیرمقاوم هستند

70 درصد خانه های روستایی کشور غیرمقاوم هستند

خراسان شمالی - خبرگزاری مهر : معاون بهسازی روستایی بنیاد مسکن گفت : 70 درصد از واحد های مسکونی موجود در روستاهای ایران فاقد استحکام لازم در برابر بلایای طبیعی هستند .

عزیزا... مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد  افزود : هم اکنون سه میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در روستاهای ایران شمارش شده که دو میلیون و 800 هزار از این واحد ها فاقد استحکام بنا است .

وی خاطرنشان کرد : با طرح ساخت مسکن در روستاهای ایران از طریق بنیاد مسکن و دریافت تسهیلات 57 میلیون ریالی پیش بینی می شود در 10 سال آینده  دو میلیون واحد جدید در روستاهای ایران ساخته شود .

مهدیان ادامه داد : تا کنون برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی جدید در روستاهای ایران از طریق تسهیلات مسکن در سال های 84 و 85  بیست و شش هزار و 880 میلیارد ریال هزینه شده است .

معاون بهسازی روستایی بنیاد مسکن کشور یادآور شد : در سال جاری برای ساخت 300 هزار واحد مسکونی جدید در روستاهای کشور 23 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات بانکی به متقاضیان روستایی پرداخت می شود .

کد مطلب 483842

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