600 آتش نشان كشور در عمليات امداد و نجات منطقه زلزله زده شركت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير ستاد بحران سازمان آتش نشاني تهران با بيان اين مطلب افزود: از زمان وقوع حادثه دلخراش زلزله در شهرستان بم بيش از 600 نفر مامور آتش نشاني از شهرهاي مختلف به منطقه زلزله بم اعزام شده اند که تهران با 365 نفر و استان سيستان و بلوچستان با 58 نفر بيشترين نفرات اعزام نيرو را داشته اند."

محمد سميعي افزود: تمامي اين افراد با هماهنگي وتحت پوشش سازمان آتش نشاني تهران در منطقه در حال انجام فعاليت هستند.

وي اضافه کرد: جهت تسريع در عمليات کمک رساني ستاد ويژه اي در منطقه تشکيل و تمامي نيروهاي عملياتي امداد و نجات با تجهيزات کامل به مناطق شهري و روستايي بم اعزام و به انجام عمليات مختلف امداد و نجات پرداختند.

سميعي گفت: تا کنون از ميزان و تعداد عمليات انجام گرفته به لحاظ تنوع و گستردگي جمع بندي انجام نشده است اما عمليات امدادگران آتش نشاني شامل تجسس و جستجو براي خارج کردن مجروحان و يا کشته شدگان احتمالي از زير آوار، اعزام سريع افراد براي آواربرداري به مناطق شناسايي شده اي که از طرف بازماندگان به اين ستاد اعلام مي شود و اعزام تيم هاي امداد و نجات با تمامي امکانات و تجيهزات مورد لزوم به روستاهاي اطراف بم از جمله پشت رود، بروات، باغ چمک و ... بوده است.

مدير ستاد بحران اين سازمان کمکهاي غير نقدي آتش نشاني به مردم زلزله زده بم را تا کنون ارسال دو کاميون مواد غذايي اعلام کرد وافزود:" 15 کاميون کمکهاي مردمي نيز که از طريق ايستگاههاي آتش نشاني سطح شهر تهران جمع آوري شده بود که پس از تفکيک و بسته بندي، تحت سرپرستي ستاد بحران شهرداري تهران به شهرستان بم اعزام کرده ايم.

وي افزود:" با توجه به اينکه مسئوليت سم پاشي و رفع آلودگي منطقه زلزله زده به سازمان آتش نشاني تهران محول شده است، لذا با هماهنگي مسئولان ذيربط با اختصاص يک دستگاه خودروي آتش نشاني اين امر در حال انجام است.

