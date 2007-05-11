رفع باورهای نادرست علیه مسلمانان در دانشگاههای آمریکا؛ محور فعالیت دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اوریون، رامی سیام دانشجوی دانشگاه ملی کالیفرنیا در شهر چیکو گفت: مهمترین اشتباهی که در محیط دانشگاه مشاهده می شود پیوند اسلام با فرهنگ خاورمیانه است.

وی گفت: همکلاسیهای آمریکایی وی معمولا به واسطه مسلمان بودن به ریشه های عربی نسبت داده می شوند.

جمیل البارودی دانشجوی ارشد این دانشگاه چنین تجربه شخصی را داشته است. آنها تصور می کنند که مسلمانان مردانی قدبلند با ریشهای بلند و صورتهای اخم آلود هستند که دانشجویان سفید پوست با چشمانی روشن پس از اینکه متوجه می شوند چه کسی مسلمان است با اخم و خشم به آنها نگاه می کنند.

البارودی سوریه ای تبار همچنین اظهار داشته که به علت نام عربی وی به کرات در فرودگاهها و سایر اماکن مورد بازجویی و نگاه های تردید آمیز قرار گرفته است.

سیام نایب رئیس اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی به نمونه درگیر از باورهای نادرست درباره مسلمانان و اعراب اشاره کرد و با لبخندی تلخ گفت: مردم از من می پرسند که آیا خانواده شما در حیات خانه خود چاه نفت دارند؟

اگرچه وی معمولا پیش از پاسخ به این پرسش اندکی تعلل می کند و امیدوار است که این پرسش در حد یک شوخی مطرح شده باشد. اما هربار این پرسش حقیقی بوده و نیازمند پاسخی روشن است.

یکی از بزرگترین باورهای نادرستی که دانشجویان مسلمان از آن رنج می برند نسبت اسلام به ترور است.

البارودی براساس تحقیقات خود در این رابطه اظهار می دارد که از 130 دانشجویی که مورد مصاحبه قرار گرفتند 25 درصد به این پرسش که آیا فکر می کنید اکثر مسلمانان تروریست هستند پاسخ مثبت داده اند.

در آگوست 2006، نظرسنجی سازمان نظر سنجی گالوپ نشان داد که 39درصد آمریکاییها تعصب خود را نسبت به مسلمانان تصریح کرده اند و یک چهارم آنها اظهار داشته اند که نمی خواهند در همسایگی مسلمانان زندگی کنند.

البارودی رسانه ها را به علت ارائه تصویر خدشه دار شده از اسلام مورد انتقاد قرار داد و گفت: اکثر مردم تنها شبکه خبری فاکس نیوز را تماشا می کنند اما توانایی تحلیل آن را ندارند. مردم باید تحقیقات خود را درباره موضوع صورت دهند، چرا که این وضعیت در تمام شبکه های خبری مشابه است.

بسیار از منتقدان رسانه را به علت ترویج تعصب و باورهای نادرست علیه مسلمانان در غرب مورد انتقاد قرار داده اند.

سه کلوپ برای دانشجویان مسلمان در دانشگاههای شیگو وجود دارند که تلاش می کنند تردیدها و واهمه های بی‌موردی را که درباره اسلام وجود دارد از بین ببرند.

آخر هفته آنها ویدئوها و فیلمهایی را انتخاب کرده و از همه دانشجویان برای تماشای آن دعوت می کنند.

برخی از این فیلمها چون " جاده ای به گوانتانامو" و " اینک بهشت" و " وعده" برای نخستین بار چهره مهربان مسلمانان را نشان می دهند.

اسماء جواد، رئیس انجمن دانشجویان مسلمان اظهار داشت که کلوپهای مسلمانان تلاش می کنند با اعضای غیرمسلمان و جدید خود ارتباط برقرار کنند تا دانشجویان یک دانشگاه با یکدیگر نزدیکتر شوند.

پنج سال پس از یازدهم سپتامبر بسیاری از مسلمانان آمریکا نسبت به این امر اعتراض دارند که باورهای نادرست تنها به علت هویت و ظاهر اسلامی علیه آنها همواره وجود دارند.

اگرچه آمار دقیقی از تعداد مسلمانان آمریکا در دسترس نیست، اما تعداد آنها را می توان براساس ارقامی که به کرات مورد اشاره قرار گرفته است بین 6 تا 7 میلیون نفر تخمین زد.