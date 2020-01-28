۲۰۰۰ ویژه برنامه توسط کمیته بسیج در دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگتقی نجمی ظهر سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامههای کمیته بسیج گرامیداشت دهه مبارک فجر با اشاره به شیطنت و دسیسههای دشمن در طول ۴۰ سال عمر انقلاب و سرافرازی ایران اسلامی تاکید کرد: به رغم همه فشارها، تحریمها و توطئهها در حال حاضر کشور به عزت و دستاورد ارزشمندی رسیده است.
وی همچنین خواستار ترویج حضور حداکثری مردم در انتخابات اسفندماه سال جاری توسط اصحاب رسانه شد.
نجمی در ادامه با تشریح برنامههای کمیته بسیج گرامیداشت دهه مبارک فجر خاطرنشان ساخت: در طول ایام دهه مبارک دهه فجر ۱۱۰ عنوان برنامه با بیش از ۲۰۰۰ برنامه با شعار " انقلاب اسلامی، زنده و پویا در پرتو ولایت مداری، جهاد و مقاومت اجرا میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: افتتاح پروژههای عمرانی، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، نشستهای علمی و فرهنگی، اجرای طرح هر جهادی یک خدمت، برگزاری همایشهای مختلف بانوان، برگزاری چندین یادواره شهدا، برپایی میز خدمت، همایش علمای اهل تسنن و تشیع، مراسم چهلم سپهبد شهید سلیمانی، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم و غیره توسط کمیته بسیج ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر خبر داد.
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