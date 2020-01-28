صدور گواهینامه فنی و حرفه ای برای ۱۳ هزار نفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: این اداره کل با هدف تربیت و ارتقا سطح مهارتی نیروی کار، متولی ارائه آموزش‌های مهارتی غیر رسمی در سطح استان خراسان جنوبی است.

وی بیان کرد: این اداره کل با دارا بودن تعداد ۱۹ مرکز آموزش ثابت و شعب شهری، ۱۰۲ کارگاه ثابت و ۵۱۰ حرفه آموزشی، در خوشه‌های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی، آموزش‌های خود را به صورت رایگان ارائه می‌کند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی همچنین از وجود ۱۶۱ آموزشگاه آزاد فعال فنی و حرفه‌ای در استان خبر داد و گفت: این آموزشگاه‌ها نیز در ۲۰۶ حرفه آموزشی آموزش‌های مهارتی را طبق شهریه مصوب هیأت نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به متقاضیان استان ارائه می‌دهند.

خوشایند به ارائه ۲۰ هزار و ۶۱۶ نفر- دوره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش دولتی استان طی ۱۰ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در بخش خصوصی نیز در این مدت بیش از پنج هزار و ۸۳۳ نفر- دوره آموزشی برگزار شده است.

ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ۲۶ هزار نفر

به گفته وی در مجموع طی این مدت بالغ بر ۲۶ هزار نفر از ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان استفاده کرده‌اند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۴۸۶ نفر موفق به دریافت گواهینامه فنی و حرفه‌ای شده‌اند.

خوشایند بیان داشت: با تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام گرفته تعداد پروژه‌های عمرانی این اداره کل از ۱۱ پروژه به دو مورد کاهش یافته است.

پروژه‌های نیمه تمام نیازمند ۵۴ میلیارد ریال اعتبار

وی با اشاره به اینکه در سال جاری سه پروژه عمرانی در حوزه فنی و حرفه‌ای استان به بهره برداری رسیده است، افزود: برای افتتاح این پروژه‌ها بالغ بر سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر دو پروژه نیمه تمام شامل احداث مرکز فنی و حرفه‌ای خواهران طبس و مرکز فنی و حرفه‌ای زیرکوه در دست اجرا داریم که اتمام آن نیازمند پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

خوشایند اضافه کرد: با اتمام این پروژه‌ها زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای در بخش آموزشی تکمیل می‌شود.

وی، ارائه آموزش به ۲۳۳ نفر در قالب طرح مهارت آموزی دوگانه، آموزش هزار و ۵۷۵ نفر در طرح مهارت آموزی ویژه، آموزش هزار و ۴۳ نفر در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، آموزش دو هزار و ۷۷۰ سرباز و ارائه خدمت به هزار و ۲۱۳ نفر در طرح جهادی خدمات فنی و مهندسی را از دیگر اقدامات این سازمان در سال جاری عنوان کرد.