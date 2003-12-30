شرم الشيخ مصر براي مذاكرات پنهاني اسراييل و سوريه آماده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، پايگاه اينترنتي ايلاف به نقل از منابع ديپلماتيک عرب نوشت که اين مذاکرات احتمالا تا دوماه آينده در شرم الشيخ برگزارخواهد شد.

بشار اسد در ديدار اخير خود با حسني مبارک همتاي مصري خود شرط گذاشته بود که گفتگوهاي پنهاني با اسراييل در شهر بندري شرم الشيخ مصر انجام شود و مصر نيز اين گفتگوها را نظارت کند.

دمشق ژوئن گذشته از درز کردن اخبار مربوط به تماس هاي پنهاني در اردن ميان مسوولان سوريه و اسراييل پيش از آنکه ناگهاني بدون دلايل مشخص متوقف شد ، به خشم آمده بود.

مبارک ، به اسد توصيه کرده است که با طرح ها و پيشنهادهاي بين المللي براي اجتناب از دچار شدن سوريه به سرنوشت عراق پاسخ مثبت دهد.

مبارک همچنين از اسد خواست وارد گفتگوهاي فوري با واشنگتن و تل آويو براي حل مناقشه اسراييلي سوري و نيز توقف حمايت پنهاني دمشق از گروه هاي شهادت طلب و مذهبي شود که طرفهاي متعدد درجهان آنها را تغذيه کنندگان جنبش هايي مي دانند که عمليات تروريستي را در اماکن متعدد جهان انجام مي دهند.

بشار اسد نيز از مبارک خواسته است از روابط مستحکم خود با آمريکا براي لغو قانون تحريم سوريه در مقابل ورود دمشق به مذاکرات پنهاني با رژيم اسراييل استفاده کند .

مذاکرات پنهاني دمشق و تل آويو به مدت سه ماه مستمر ادامه داشت و گفتگوهاي علني هم آوريل آينده در آمريکا برگزار خواهد شد.