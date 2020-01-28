فضای ادارات دماوند سیاسی وانتخاباتی نباشد/حفظ اصل بی طرفی ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله خانجانی ظهر سه شنبه در چهارمین نشست شورای اداری دماوند که با حضور مجید صفری، فرماندار و سایر مسئولین دماوند برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در ماده ۱۱ قانون انتخابات پشتیبانی و کمک ادارات به فرمانداری برای برگزاری انتخابات درج شده است و اداران ت در بخش نیرو در صورت نیاز ملزم به تأمین آن هستند.

خانجانی در خصوص بحث تخلفات انتخاباتی در دماوند گفت: وظیفه ما نظارت بر برگزاری انتخابات سالم است و با هرگونه تخلفی به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس شورای نگهبان دماوند با بیان اینکه یکی از تخلفات، سیستم اداری است که بخواهند از امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاصی بهره ببرند افزود: اگر چنین گزارشی دریافت شود هم قوه قضائیه به عنوان متخلف با فرد و یا دستگاه برخورد می‌کند و از طرفی هم تأثیر در نتیجه انتخابات داشته باشد نتیجه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی بیان داشت: تقاضای ما این است که بی طرفی حفظ شود و از امکانات دولتی برای طرفداری از کاندیدایی استفاده نشود.

خانجانی با تاکید بر حفظ اصل بی طرفی ادارات گفت: فضای ادارات دماوند سیاسی و انتخاباتی نباشد و یازدهم بهمن نیز نتیجه بررسی تأیید و یا رد صلاحیت‌ها مشخص می‌شود.