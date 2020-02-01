منبع پاداش دلاری پیروزی استقلال بر الکویت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در دقیقه نود حاضر به انجام بازی با الکویت در شهر دبی شد، سفری عجیب و پرماجرا به امارات داشت که پایان این سفر عجیب بسیار خوش بود و با پیروزی با ارزش ۳ بر صفر و راهیابی به دومین بازی پلی آف همراه شد.

عبدالرضا موسوی که گفته می شود احتمال حضورش در هیات مدیره باشگاه و حتی تصدی پست مدیرعاملی این باشگاه وجود دارد اما هنوز به شکل قانونی سمتی در تیم ندارد و از او با عنوان فردی ثروتمند نزدیک به استقلال یاد می شود نیز در این سفر همراه کاروان آبی پوشان بود.

وی عنوان کرده بود در صورت پیروزی پاداشی ارزشمند به شکل دلاری به استقلالی‌ها پرداخت می‌کند که این پاداش پرداخت شد. اما نه توسط موسوی، بلکه توسط فرد دیگری که سابقه آشنایی با او را داشت.

یک صراف ثروتمند و معروف ایرانی در دبی که بسیاری از موسسات ایرانی با شرکت تضامنی او در امارات همکاری دارند، به واسطه آشنایی با موسوی به اردوی آبی‌ها نزدیک و سپس حاضر به پرداخت پاداش پیروزی به آبی پوشان به مبلغ بالغ بر ۳۰ هزار دلار شد.

همین فرد بعد از حضور آبی پوشان در قطر، از طریق عمان به دوحه رفت تا در کنار کاروان استقلال باشد. با حضور این فرد برای پرداخت پاداش پیروزی به استقلالی‌ها نه وزارت ورزش هزینه کرد و نه هیات مدیره به زحمت افتاد!