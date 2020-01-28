پخش «گام دو» همزمان با دهه فجر از شبکه دو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، به مناسبت دهه فجر و همزمان با آغاز جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه «گام دو» با تاکید بر بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب از شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.

با پشت سر گذاشتن ۴۰ سالگی انقلاب و قدم به دهه‌ پنجم حیات این درخت تنومند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه‌ گام دوم انقلاب» و برای ادامه‌ این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ گذشته پرداخته و توصیه‌هایی اساسی به‌منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده‌اند.

برنامه گفت‌وگو محور «گام دو» نیز با حضور کارشناسان زبده و صاحب تجربه در حوزه‌های مختلفی اعم از علم و پژوهش، عدالت و مبارزه با فساد، امنیت و سیاست، سبک زندگی، معنویت و اخلاق و ... به سرفصل‌های بیانیه گام دوم انقلاب می‌پردازد.

رونمایی از این برنامه که در گروه اجتماعی فرهنگی تولید شده و تهیه‌کنندگی آن بر عهده مرتضی یعقوبی است از ۱۱ بهمن همزمان با آغاز دهه فجر صورت می‌گیرد و تا ۲۲ بهمن هر شب و پس از آن تا شهریورماه هر هفته یک قسمت از «گام دو» روانه آنتن خواهد شد.