به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: اظهارات سیاسی برخی مقامات در مقام سخنگویی جناحهای سیاسی، نافی اصل بیطرفی مجریان و زنگ خطری برای سلامت انتخابات است. این اظهارات، نگرانیها را از تغییرات گسترده و سیاسی استانداران و فرمانداران به عنوان عوامل اجرایی انتخابات در ماههای اخیر بیشتر و البته شورای نگهبان را به عنوان داور ملی انتخابات هوشیارتر کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت محترم اکنون باید پاسخگوی اقدامات هیاتهای اجرایی و تایید صلاحیتهای خلاف قانون باشد. عملکرد جناحی و بعضا سلیقهای هیاتهای اجرایی موجب شد که این هیاتها، بار سیاسی ناشی از رد صلاحیت افراد فاقد شرایط را با بیمسئولیتی نپذیرند و عملا بر دوش شورای نگهبان بیاندازند. البته شورای نگهبان از تحمل مسئولیت قانونی هراسی ندارد. با فشارهای اقتصادی و معیشتی که مردم هر روز با آن مواجه هستند، جناحبندیهای سیاسی تا حد زیادی از ذهن مردم رنگ باخته و تعلقات حزبی مردم کم رنگ شده است. مردم خدمتگزارانی صادق و امین از هر جناح و تفکر سیاسی را مطالبه میکنند. هر کسی که بتواند مشکل معیشت، بیکاری، رکود، مسکن، ازدواج و سلامت آنان را حل نماید، مردم طرفدار او هستند. کاش در لابلای تشویقهای منصوبان دولت در جلسه دیروز، صدای مردم نیز شنیده میشد.
نظیف افزود: با حمله و هجمه به یک نهاد نظارتی که بر اساس قانون به طور شبانهروزی در حال انجام وظایف خود میباشد، انتخابات پرشور نمیشود. شورای نگهبان اجازه تایید صلاحیت افراد فاقد شرایط را نداده است، با چنین فشارهایی نیز از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و از رای مردم به عنوان حقالناس صیانت خواهد کرد. دولت اگر دغدغه مشارکت حداکثری دارد، به حل مشکلات مردم و افزایش امید آنان فکر کند. دلسرد کردن مردم از انتخابات و ایجاد بیاعتمادی به صندوق رای موجب کاهش مشارکت میشود و مسئولیت این اقدام ضد ملی به دوش آنان خواهد بود.
نظر شما