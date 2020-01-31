جزئیات آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور جهت ثبت نام در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی اسفند ۱۳۹۸ تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه ۳۰ بهمن ۹۸ فرصت دارند به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون ها مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین مرکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام از طریق سایت http://epay.sanjeshp.ir هزینه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل ۱۵۰ هزار تومان را به صورت اینترنتی پرداخت کنند و با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه عکس و کارت ملی به مراکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.

این دسته از داوطلبان تا ۳۰ بهمن ماه ۹۸ فرصت دارند با مراجعه به مراکز قطب برگزار کننده آزمون جامع علوم پایه، پیش کارورزی و داروسازی نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور قبل از واریز ثبت نام باید از برگزاری آزمون و داشتن ظرفیت در منطقه آمایشی مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی پنجشنبه ۸ اسفند ۹۸ برگزار می شود.