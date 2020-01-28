واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی از اهداف اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست بعدازظهر سه شنبه در نشست ستاد اقتصادی مقاومتی استان افزود: در راستای تسریع در واگذاری پروژه‌ها، تسهیل گری لازم و علمی کردن فرآیند واگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: پروژه‌های هر دستگاه در جلسات کمیسیون مخصوص آن بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و برای تصمیم نهایی به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود.

صمیمی دوست با بیان اینکه ۴۹ پروژه مهم قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این تعداد طرح و پروژه مربوط به هشت دستگاه اجرایی است.

وی افزود: از این تعداد ۱۳ پروژه گردشگری، ۱۴ پروژه مربوط به بخش ورزشی، هشت پروژه آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری، دو پروژه در حوزه علوم پزشکی، هفت پروژه در حوزه آموزش و پرورش و دو پروژه نیز در حوزه کشاورزی است.

صمیمی دوست اظهار داشت: دولت برای این تعداد طرح ۳۸ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به استان ابلاغ کرده و برای واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها باید تلاش بیشتری انجام شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت این امر در توسعه استان، باید طرح‌ها به صورت کارشناسی شده، تخصصی و فنی اجرایی شوند.