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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۵۹

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

جشنواره برفی کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ بهمن ماه برگزار می شود

جشنواره برفی کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ بهمن ماه برگزار می شود

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: جشنواره برفی استان هفدهم بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر سه شنبه در نشست فوق العاده ستاد اجرایی خدمات سفر استان افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری استان در اولویت قرار دارد و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختار فرهنگی و بومی با همکاری بیشتر در راستای رونق گردشگری استان تلاش کنند.

وی بیان داشت: همچنین در راستای فعال گسترده‌تر و بهتر در این زمینه باید جلسه ستاد خدمات سفر در شهرستان‌های هشت گانه استان تشکیل شود.

فیلی افزود: همچنین در راستای برگزاری جشنواره و جذب گردشگران، زیباسازی فضای شهری و ساماندهی ورودی شهرها باید در اولویت اصلی شهرداری‌های استان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ورزش و جوانان استان نیز باید زمینه حضور مسافران و گردشگران زمستانی از استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و دیگر نقاط کشور را در این پیست فراهم کند.

کد مطلب 4838877

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