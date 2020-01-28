جشنواره برفی کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر سه شنبه در نشست فوق العاده ستاد اجرایی خدمات سفر استان افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری استان در اولویت قرار دارد و باید تمامی دستگاههای اجرایی بر اساس ساختار فرهنگی و بومی با همکاری بیشتر در راستای رونق گردشگری استان تلاش کنند.
وی بیان داشت: همچنین در راستای فعال گستردهتر و بهتر در این زمینه باید جلسه ستاد خدمات سفر در شهرستانهای هشت گانه استان تشکیل شود.
فیلی افزود: همچنین در راستای برگزاری جشنواره و جذب گردشگران، زیباسازی فضای شهری و ساماندهی ورودی شهرها باید در اولویت اصلی شهرداریهای استان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ورزش و جوانان استان نیز باید زمینه حضور مسافران و گردشگران زمستانی از استانهای بوشهر، خوزستان، فارس و دیگر نقاط کشور را در این پیست فراهم کند.
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