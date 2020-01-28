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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۰۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز:

لغو مصوبه شعاع ١٢٠ کیلومتری خواسته صنعتگران البرزی است

لغو مصوبه شعاع ١٢٠ کیلومتری خواسته صنعتگران البرزی است

اشتهارد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: لغو مصوبه شعاع ١٢٠ کیلومتری خواسته صنعتگران البرزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین ربیعی در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به وجود ٨٧٠ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ٤٠ درصد در استان البرز، اظهار کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها نیازمند به ١۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.

وی در ادامه افزود: تقاضای ما این است که اعتبار مورد نظر برای تکمیل این پروژه‌ها تأمین شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: مستثنی کردن شهرک‌های صنعتی استان البرز از مصوبه شعاع ١٢٠ کیلومتری پایتخت یکی دیگر از نیازهای این استان است.

ربیعی گفت: واحدهای صنعتی استان البرز که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت قرار دارند مجوزهایی از جمله توسعه، تغییر خط و افزایش تولید را ندارند و در واقع این واحدها در مرگ تدریجی قرار دارند.

وی تشریح کرد: در صورتی مستثنی شدن واحدهای صنعتی اشتهارد از مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری می‌توانیم به پویایی و تولید بیشتر دست یابیم.

کد مطلب 4838887

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