لغو مصوبه شعاع ١٢٠ کیلومتری خواسته صنعتگران البرزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین ربیعی در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به وجود ٨٧٠ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ٤٠ درصد در استان البرز، اظهار کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها نیازمند به ١۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.

وی در ادامه افزود: تقاضای ما این است که اعتبار مورد نظر برای تکمیل این پروژه‌ها تأمین شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: مستثنی کردن شهرک‌های صنعتی استان البرز از مصوبه شعاع ١٢٠ کیلومتری پایتخت یکی دیگر از نیازهای این استان است.

ربیعی گفت: واحدهای صنعتی استان البرز که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت قرار دارند مجوزهایی از جمله توسعه، تغییر خط و افزایش تولید را ندارند و در واقع این واحدها در مرگ تدریجی قرار دارند.

وی تشریح کرد: در صورتی مستثنی شدن واحدهای صنعتی اشتهارد از مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری می‌توانیم به پویایی و تولید بیشتر دست یابیم.