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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۳۲

روز چهارشنبه

اجتماع بزرگ فاطمیون در تبریز برپا می شود

اجتماع بزرگ فاطمیون در تبریز برپا می شود

تبریز - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی از برپایی اجتماع بزرگ فاطمیون در شهر تبریز خبر داد.

حجت الاسلام رسول برگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری این بانوی بزرگ اسلام و دخت مکرم نبی اکرم (ص) و اجتماع بزرگ فاطمیون، روز چهارشنبه در شهر تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با شرکت هیئات و دسته جات عزاداری از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه از میدان ساعت به طرف مصلای اعظم امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: نماز ظهر و عصر هم به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز اقامه خواهد شد.

گفتنی است، مشابه چنین برنامه‌هایی در بیشتر شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی به همت ائمه جمعه و هیئات عزاداری و حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4838946

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