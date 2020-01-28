اجتماع بزرگ فاطمیون در تبریز برپا می شود

حجت الاسلام رسول برگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم عزاداری این بانوی بزرگ اسلام و دخت مکرم نبی اکرم (ص) و اجتماع بزرگ فاطمیون، روز چهارشنبه در شهر تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با شرکت هیئات و دسته جات عزاداری از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه از میدان ساعت به طرف مصلای اعظم امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: نماز ظهر و عصر هم به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز اقامه خواهد شد.

گفتنی است، مشابه چنین برنامه‌هایی در بیشتر شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی به همت ائمه جمعه و هیئات عزاداری و حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.