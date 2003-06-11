دانش آموز ان محروم سهمي در برنامه هاي اوقات فراغت ندارند

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر بر نامه هاي اوقات فراغت دانش آموزان شهرستانهاي استان تهران از ابتداي تابستان سالجاري آغاز مي شود ولي تنها حدود 12 درصد از دانش آموزان تحت پوشش بر نامه هاي فرهنگي و تفريحي قرار مي گيرند و بقيه دانش آموزان سهمي در اين برنامه ها ندارند .

كاظم مزيناني كارشناس مسوول سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران در اين باره گفت : در ايام تابستان سالجاري در 4 اردوگاه استاني 2700 دانش آموز در اردوهاي چند روزه و 4300 دانش آموز به صورت روزانه از امكانات اردوگاهها استفاده مي كنند ، و همچنين در 4 اردوگاه منطقه اي 550 دانش آموز دختر و پسراسكان مي يابند و از برنامه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي استفاده مي كنند و همچنين دانش آموزان عضو تشكيلات هلال احمر 7200 نفر ، فرزانگان 9 هزار نفر ، پيشتازان 11 هزار نفر وعضو انجمن هاي دانش آموزي 15 هزار نفر در بر نامه هاي تابستاني اين تشكلها و24 هزارنفر از دانش آموزان در اردو هاي يك روزه شركت خواهند داشت.

وي افزود : باوجود افزايش پايگاه هاي تابستاني در 27 منطقه آموزش و پرورش تابع شهرستانهاي استان تهران و افزايش بودجه ، ولي با توجه به جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفري دانش آموزي در اين منطقه تنها 12 درصد از دانش آموزان تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.

وي در ادامه گفت: فضاي مدارس مكان مناسبي به دليل عدم جذابيت ، براي اجراي بر نامه هاي دانش آموزان نيست و به علت كمبود فضاهاي مناسب براي اجراي بر نامه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي و تفريحي در ايام تابستان و اوقات فراغت ، به ناچارحدود 90 درصد از دانش آموزان شهرستانهاي استان تهران ازبر نامه هاي اوقات فراغت محروم هستند وبسياري از آنها به دليل فقرمالي امكان استفاده از كلاسهاي آزاد را ندارند ودر طول ايام تعطيلات تابستاني در خيابانها سرگردان مي شوند كه اين مسئله هر ساله تبعات اجتماعي بسياري را به دنبال دارد .