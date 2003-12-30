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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۲۶

عضو شوراي اسلامي شهر تهران :

بدون توجه به مصوبات وزارت مسكن بايد براي نوسازي بافتهاي فرسوده اقدام كنيم

بدون توجه به مصوبات وزارت مسكن بايد براي نوسازي بافتهاي فرسوده اقدام كنيم

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت : حادثه زلزله بم براي همه ما يك هشدار بود به همين علت بايد بدون توجه به محدوديتها و حتي مصوبات وزارت مسكن ، بايد هر چه سريعتر براي نوسازي بافتهاي فرسوده و آسيب پذير اقدام كنيم .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري  مهر امير رضا واعظي آشتياني امروز در جلسه علني شوراي اسلامي شهرتهران افزود : چقدر بايد اين حادثه هاي تلخ تکرار شود تا ما عبرت بگيريم ؛ چرا اين قدر فرصتهاي را از دست مي دهيم ، جان و مال و نواميس مردم در خطر است آن وقت ما در گير کاغذ بازي هاي اداري شده ايم .

وي ادامه داد: بايد هر چه فرياد داريم بر سر کاغذ بازي هاو حرفهاي بدون عمل مسئولان بزنيم، مردم  گناهي ندارند ، دستور العملهاي  ناکار آمد دست و بال مردم را بسته است تا کي بايد فرصتها را از دست بدهيم و چقدر بايد اين تجربه هاي تلخ را تکرار کنيم .

وي گفت: وزارت مسکن که باتصويب  آيين نامه هاي ساخت و ساز، مخالف ساخت و سازهاي جديد وافزايش جمعيت است چرا خودش  براي پرسنلي که براي ماموريت 4 ساله به تهران آمده اند پروژه ساختمان سازي داير مي کند و با اين کار با افزايش جمعيت تهران ؛ سبب مهاجرت نزديکان و اطرافيان آنها به تهران مي شود .

عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران اضافه کرد : آيا ساختمان سازي براي پرسنل مامور به تهران با صدور آيين نامه هايي براي محدوديت ساخت و ساز در تهران هماهنگ است .

وي افزود : نبايد آيين نامه هاي وزارت مسکن به صورت سدي در خدمت رساني به مردم باشد به خصوص وقتي با جان مردم سر و کار داريم بايد هر چه سريعتر شرايط لازم را براي اصلاح بافتهاي فرسوده و نوسازي آنها مهيا کنيم ، رضايت و سلامت مردم از همه چيز بالاتر است و قطعا رضايت خداوند را نيز در پي دارد.

کد مطلب 48390

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