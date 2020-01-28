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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۱۲

مدافع برزیلی به تیم فوتبال تراکتور پیوست

مدافع برزیلی به تیم فوتبال تراکتور پیوست

«جفرسون یوری» مدافع برزیلی به تیم فوتبال تراکتور تبریز پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جفرسون یوری» مدافع ۲۴ ساله برزیلی پس از حضور در تمرینات تراکتور و تأیید کادرفنی تیم، با عقد قراردادی به مدت دو و نیم فصل به باشگاه تراکتور پیوست.

جفرسون یوری به عنوان سهمیه‌ی فیفا جذب تراکتور شده و پیش از این با حضور در تست‌های پزشکی و تمرینات تیم، توانسته نظر مثبت کادر فنی را جذب کند.

طبق اعلام باشگاه تراکتور، این قرارداد، با توجه به شرایط حاکم بر محدودیت‌های ناشی از تحریم کشور در زمینه نقل‌وانتقال پول و بر اساس قوانین و مقررات فیفا منعقد شده است.

همچنین باشگاه تراکتور اعلام کرد که این بازیکن، سال‌ها در تیم آکادمیکای پرتغال بازی کرده و در ۶۹ بازی که پیراهن تیمش را بر تن کرده، آمار پنج گل و سه پاس گل را ثبت کرده است.

کد مطلب 4839019

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