به گزارش خبرگزاری مهر، «خالد وردک»، رئیس پلیس ولایت غزنی در افغانستان به رویترز اعلام کرده است که در جریان سقوط هواپیمای آمریکایی در این ولایت حداقل چهار جسد وجود داشته است.

خالد وردک همچنین گفته است که براساس اطلاعات موجود، ۲ نفر از سرنشینان هواپیمای سقوط کرده آمریکا زنده بوده‌اند، که در حال حاضر مفقود شده‌اند.

پیش از این، یک مقام دفاعی آمریکا اعلام کرده بود که ارتش این کشور بقایای اجساد هواپیمای نظامی ساقط شده در افغانستان را کشف کرده است.

این در حالیست که پنتاگون تا کنون از اظهارنظر پیرامون این موضوع خودداری کرده است.

از سوی دیگر، «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا دیروز دوشنبه درباره هواپیمای ساقط شده این کشور در افغانستان اعلام کرده بود: از موضوع آگاه هستم. در حال حاضر چیز بیشتری در این باره نمی‌توانم بیان کنم.

شایان ذکر است، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در تشریح جزئیات سرنگونی هواپیمای نظامی متعلق به تروریست‌های آمریکایی در ولایت غزنی افغانستان اعلام کرد که هواپیمای سرنگون شده در حال انجام مأموریت جاسوسی در آسمان غزنی بود که ساقط شد.

در بیانیه طالبان تأکید شده بود که در جریان این رویداد سرنشینان این هواپیما از جمله شماری از افسران ارشد سازمان سیا به هلاکت رسیده و اجساد آن‌ها در مجاورت لاشه هواپیما مشهود است.