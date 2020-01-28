وداع باشکوه مردم مرزنشین آستارا با شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه جمعی از مردم و خانواده معظم شهدا در آستارا و مسئولان استان و شهرستان در مصلای این شهر با پیکر یکی از شهیدان گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع کردند.

در این آئین معنوی ابتدا مردم ولایتمدار و جوانان انقلابی آستارا در فضایی مملو از اندوه به استقبال پیکر مطهر این شهید گمنام رفتند و پس از مداحی و مرثیه خوانی به مناسب ایام فاطمیه و به یاد شهیدان سرفراز انقلاب اسلامی عزاداری کردند.

مجریان و مداحان در این مراسم به زبان‌های فارسی و آذری در خصوص اهمیت و مقام شهید و شهادت و ضرورت مقاومت در راه دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی مطالبی را بیان کرده و بر ادامه راه شهیدان نیز تاکید کردند.

امام جمعه آستارا در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امیدواریم جوانان امروز و فردا در مسیر شهدا قدم بردارند چرا که شهدا، انقلاب و ایران را بیمه کردند و راه شهدا تا قیامت برای ما الهام بخش است.

حجت الاسلام کاظم حافظ نیا، افزود: شهدا در دوره‌ای که همه ابرقدرت‌ها با هم متحد بودند در برابر دشمنان ایستادند و پیروزی‌ها خلق کردند.

وی، تصریح کرد: خیلی از شهیدان مانند این شهید بزرگوار فقط تکه‌هایی از استخوان از آنها باقی ماند و اسم بعضی از آنها گمنام ماند و همه ما مدیون این شهیدان فداکار میهن هستیم.