افزایش ۱۸ درصدی کشفیات سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی گفت: طرح‌های ضربتی مبارزه با سرقت و فعال کردن گشت‌های محسوس و نامحسوس در دی ماه امسال با هدف برخورد با سارقان در سطح شهرستان ایلام و به طور مستمر اجرا شد.

وی ادامه داد: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان در دی ماه امسال توانستیم ۱۸ درصد افزایش کشفیات سرقت در مقایسه با سنوات گذشته داشته باشیم.

موسوی با اشاره به اینکه امنیت مطالبه به حق مردم است، مطرح کرد: ایجاد امنیت از وظایف ذاتی پلیس است و ما در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهیم کرد و در این زمینه تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه ایجاد امنیت نیازمند عزم همگانی است، اظهار کرد: از شهروندان خواستاریم توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند و از پارک کردن خودروها در مکان‌های خلوت و تاریک خودداری کنند.