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۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۳

مدیرکل محیط زیست اردبیل:

ثبت تالاب «میل اصلاندوز» در کنوانسیون رامسر پیگیری می‌شود

ثبت تالاب «میل اصلاندوز» در کنوانسیون رامسر پیگیری می‌شود

پارس آباد - مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت تالاب سد میل اصلاندوز، پیگیری‌ها برای ثبت این اثر طبیعی در کنوانسیون رامسر ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از تالاب سد میل مغان عنوان کرد: از جمله برنامه‌های مهم اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام پیگیری‌های لازم برای ثبت تالاب سد میل اصلاندوز در کنوانسیون رامسر است.

وی قابلیت‌های موجود در این تالاب را بسیار بالا و چشم گیر دانست و افزود: فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد دسترسی آسان و شرایط مناسب پرنده نگری گردشگران و بازدید کنندگان از تالاب سد میل اصلاندوز از دیگر اولویت‌های موجود است.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل به موقعیت خاص طبیعی شمال استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: سالیانه تعداد بسیار زیادی از گونه‌های پرندگان مهاجر در حاشیه رودخانه‌ها، تالاب و شالیزارهای مزارع شهرستان پارس آباد زمستان گذرانی می‌کنند.

شهند ادامه داد: طبق برآوردهای انجام یافته همه ساله بیش از ۳۲ هزار قطعه پرنده به تالاب میل مغان مهاجرت می‌کنند.

وی بر لزوم احداث مرکز پایش زیست محیطی رود ارس در کنار تالاب سد میل اصلاندوز نیز تأکید کرد و یادآور شد: این تالاب و رود ارس به عنوان منابع تأمین کننده آب شهرهای شمالی استان محسوب شده و با توجه به اهمیت آن پایش‌های ماهانه مستمری در طول سال انجام می‌پذیرد.

کد مطلب 4839150

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