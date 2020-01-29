ارتش سوریه بر پاکسازی ادلب از لوث تروریستها اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرماندهی کل ارتش سوریه بیانیه ای درباره عملیات نظامی در حومه ادلب منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای ما به عملیات نظامی هدفمند در حومه جنوبی ادلب به منظور پایان دادن به جنایات گروههای تروریستی که مناطق مسکونی و امن و نیز مواضع ارتش سوریه را با راکت و خودروهای بمبگذاری شده، هدف قرار می‌دهند، ادامه می‌دهند.

ارتش سوریه بیان کرد: نیروهای ارتش سوریه چندین روستا و شهر را در حومه جنوبی ادلب از لوث تروریست آزاد کرده اند که از جمله آنها معره النعمان، دیرالشرقی، معرشمارین، تلمنس، معرشمشه، الدانا، کفروما، الحامدیه، دیرالغربی، کفرباسیل، بابولین، معصران، تل الصوامع، تل دبسه و معراته است.

در پایان بیانیه ارتش سوریه آمده است: ارتش سوریه به وظایف قانونی، ملی و اخلاقی در مقابله با تروریست‌های بازمانده عمل می‌کند و به عملیات ادامه می‌دهد تا کل اراضی سوریه از لوث تروریسم پاکسازی شود.