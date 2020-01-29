ارزآوری یک و نیم میلیارد دلاری حلّال های هیدروکربنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه برای شنیدن و بررسی مشکلات انجمن تولیدکنندگان حلالهای هیدروکربنی سهشنبه، هشتم بهمنماه در ساختمان مرکزی وزارت نفت با آنها دیدار کرد.
اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلّالهای هیدروکربنی که زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است در این نشست مشکلات خود را با محوریت سلیقهای عمل کردن در گمرک، مشکلات با کارگروه استانداردسازی، قاچاق فرآوردههای نفتی و کاهش توانمندی این شرکتها برای صادرات عنوان کردند.
وزیر نفت نیز پس از استماع سخنان نمایندگان این انجمن، مشکلات آنها را با معاونان خود در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت با حضور نمایندگان این تشکل به بحث گذاشت.
وی تاکید کرد: ارائه راهحل باید تنها با توجه به مقابله حداکثری با قاچاق، شناسایی زنجیره معاملات در داخل کشور، ارائه راه حل آسان برای تطابق مواد صادراتی با مواد اولیه و استفاده از سامانه ثامن صورت گیرد.
قرار شد با توجه به پیچیدگیهای موضوع، دخیل بودن دیگر دستگاهها و اهمیت مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی بررسیهای تکمیلی در وزارت نفت با همکاری دیگر دستگاههای متولی انجام و راهحل اجرایی حل مشکلات این شرکتها ارائه شود.
اعضای انجمن تولیدکنندگان حلّالهای هیدروکربنی در ابتدای این نشست با ارائه آماری نقش این انجمن را در تأمین ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۶ برای کشور عنوان کرد که این رقم به دلیل مشکلات مطرح شده با کاهش همراه شده است.
انجمن تولیدکنندگان حلّالهای هیدروکربنی همچنین آمادگی خود را برای همراهی با سیاستهای دولت و کمک به آن در شرایط سخت تحریم اعلام کرد.
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