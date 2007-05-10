انگلیس باید پاسخگوی ارتباط پنهانی خود با طالبان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، "منوچهر متکی" که درجریان دیدار از چند کشور اروپای شمالی به دانمارک سفر کرده بود، درگفتگو با خبرنگار "العالم" درپاسخ به این پرسش که "نظر شما درباره گفته های اخیر" دس براون " وزیر دفاع انگلیس در پارلمان این کشور که مدعی شده ایران ازگروه هایی مانند طالبان حمایت می کند، چیست؟"، افزود : انگلیسی ها نیزمانند آمریکایی ها راه خوبی را یاد گرفته اند که در اوج هجمه های تبلیغاتی علیه سیاست هایشان، فرافکنی می کنند.

وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت : آنچه مورد بحث و بررسی قرار دارد موضوع ارتباط پنهانی و آشکار و مذاکراتی است که انگلیس با رهبران طالبان داشته است.

متکی با بیان اینکه "جمهوری اسلامی ایران معتقد به تداوم حمایت از دولت کرزای است"، گفت : جامعه بین المللی وهمسایگان و کشورهای منطقه باید با قدرت از کرزای به منظور جلوگیری از ظهور مجدد افراط گرایی و تروریسم در افغانستان حمایت کنند.

وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که واکنش تهران به طرح پیشنهادی سوئیس درباره متوقف کردن غنی سازی اورانیوم چیست ؟ آیا ایران آن را رد کرده است؟ و چه نکات مثبتی درآن وجود دارد؟، گفت : طرح خاصی نبوده است. همان چند ماه قبل که با سوئیسی ها مطرح شد به آنها گفتیم که خارج از بحث تعلیق غنی سازی آمادگی داریم درباره سایر بخش های طرحشان مذاکره و گفتگو کنیم.

وی تصریح کرد : ایران بطور کلی از بررسی هرطرح و پیشنهادی که دارای دوپایه اساسی "استیفای حق ایران و زودودن هرگونه نگرانی" باشد ، استقبال می کند.

متکی در پاسخ به این پرسش " علت اینکه ملاقات شما با "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه آمریکا درشرم الشیخ مصرانجام نشد، چه بود؟ و" جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته بود که به احتمال قوی این ملاقات انجام می شود."، اظهارداشت : همانگونه که اشاره نمودید که پیام هایی داده شد که وزرای خارجه دوکشور با یکدیگر دیدار کنند، اما دیدار وزرای خارجه به مقدمه چینی و اراده سیاسی درعمل و نه در کلام وهمچنین مشخص شدن محورهای گفت وگو نیاز دارد.

وی با بیان اینکه " برای این دیدار هیچ کار کارشناسی از نظر محتوا و شکل انجام نشده بود"، گفت : بنا نبود چنین ملاقاتی صورت گیرد. فقط قرار بود درباره عراق بحث شود.

وزیر امور خارجه ایران افزود : البته فرصت هایی در حاشیه اجلاس به طور تصادفی به وجود آمد و دیدارهایی کوتاه در حد چند دقیقه بین نمایندگان دو کشور درباره عراق انجام شد.

متکی خاطرنشان کرد : اگر یک اراده سازنده را شاهد باشیم و از طرق رسمی درخواست ها رد وبدل شود و همانگونه که رئیس جمهوری ما گفتند اگر صداقت را دراین درخواست ببینیم، آمادگی داریم که درجهت کمک به عراق گفتگوها و مذاکراتی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "نظر شما درباره اظهارات "هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق که گفته است که مسئله دیپلمات های ربوده شده ایرانی درعراق درحال حل شدن است، چیست" ، تصریح کرد : بهتر است آمریکایی ها هرچه زودتر خود را از تبعات این اقدام غیرقانونی و نادرست که مرتکب شده اند، نجات دهند.

متکی خاطرنشان کرد : اگر گفته زیباری این باشد که یک چنین اقدامی که بسیارهم دیر شده در شرف انجام است کار درستی است که پیش از این باید انجام می دادند ولی به هر حال بهتر است که هرچه زودتر صورت گیرد.