محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه هواشناسی طی امروز با عبور موج ضعیف لایه میانی انتظار بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی استان وجود دارد.

وی افزود: پدیده غالب در روزهای پنجشنبه و جمعه مه رقیق یا غبار صبحگاهی در خوزستان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: ورود سامانه بارشی از اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد بود.

سبزه زاری تصریح کرد: این سامانه سبب وزش باد متوسط، گاهی تندباد لحظه‌ای، احتمال ریزش تگرگ و بارش برف در ارتفاعات خوزستان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: شمال خلیج فارس روزهای شنبه و یکشنبه مواج خواهد بود.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته گتوند با ۲۱.۷ و کشاورزی اهواز با ۲.۶ درجه گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند.