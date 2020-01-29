محمدرضا برادران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به کشور عزیزمان همایش بزرگ دوچرخه سواری در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه مذکور ویژه آقایان تدارک دیده شده است، افزود: از عموم علاقه مندان دعوت می‌شود تا در لحظه ورود تاریخی امام خمینی (ره) به اردبیل در ساعت ۹:۳۳ دقیقه روز شنبه در مقابل محل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل حاضر شوند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اردبیل ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام یافته همایش بزرگ دوچرخه سواری از مسیر میدان ورزش تا مجموعه ورزشی تختی انجام خواهد شد.

برادران در ادامه از انجام مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ فوتسال قهرمانی جوانان استان اردبیل خبر داد و افزود: این مسابقات با حضور ۱۸ تیم از ۲۳ بهمن به مدت سه روز به میزبانی شهرستان‌های اردبیل، بیله سوار، مشگین شهر و نمین برگزار خواهد شد.

وی همچنین لزوم توجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فرهنگی برای ارتقای مهارت‌های زندگی در بین جوانان تأکید کرد و یادآور شد: کارگاه مهارت‌های قبل از ازدواج در روز گذشته با حضور ۴۰ نفر از نوجوانان و جوانان اردبیلی زیر نظر مربی و کارشناس امور خانواده برگزار شده و طی آن مباحث مهم مرتبط با امور زندگی و موفقیت در ازدواج مرور شد.