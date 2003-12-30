ارگ بم همچنان كانون توجه همگان است

بر اساس گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به شهرستان بم، گروه زيادي از مردم هر روز جهت مشاهده بناي تاريخي ارگ بم وارد اين منطقه مي شوند و به نظاره آثاري مي پردازند که اکنون جز سنگ و کلوخ از آن چيزي باقي نمانده است.

بر اساس اين گزارش ، نيروي انتظامي به شدت از منطقه تاريخي ارگ بم حفاظت کرده و از ورود افراد به داخل آن جلوگيري مي کند .

شايان ذکر است : در همين راستا گروهي از کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي جهت نقشه برداري و برآورد خسارت ها وارد ارگ بم شده اند و در حال تحقيق و انجام اقدامات کارشناسي اوليه براي بازسازي اين ميراث فرهنگي ايرانيان هستند .

در ادامه اين گزارش آمده است : احتمال مدفون شدن تعدادي از دانشجويان رشته باستان شناسي و ميراث فرهنگي که دوران طرح و آموزشي خود را در منطقه تاريخي ارگ بم مي گذراندند بسيار زياد است اما هنوز نيروهاي امدادي نتوانسته اند اثري از اين افراد بدست آورند .