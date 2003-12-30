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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۳۰

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر "

ارگ بم همچنان كانون توجه همگان است

ارگ بم همچنان كانون توجه همگان است

علي رغم تخريب 80 درصدي اين بناي تاريخي تعداد زيادي از امداد رسانان داخلي و خارجي و حاضران در اين شهرستان مشتاقانه از ارگ بم كه فقط مخروبه اي از آن باقي مانده است ديدن مي كنند .

بر اساس گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به شهرستان بم،  گروه زيادي از مردم هر روز جهت مشاهده  بناي تاريخي ارگ بم وارد  اين منطقه مي شوند و به نظاره آثاري مي پردازند که اکنون جز سنگ و کلوخ از آن چيزي باقي نمانده است.

بر اساس اين گزارش ،  نيروي انتظامي به شدت از منطقه تاريخي ارگ بم حفاظت  کرده و از ورود افراد به داخل آن جلوگيري مي کند  .

شايان ذکر است :  در همين راستا  گروهي از کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي جهت نقشه برداري و برآورد خسارت ها وارد ارگ بم شده اند و در حال تحقيق و انجام اقدامات کارشناسي اوليه براي بازسازي اين ميراث فرهنگي ايرانيان هستند .

در ادامه اين گزارش آمده است : احتمال مدفون شدن تعدادي از دانشجويان رشته باستان شناسي و ميراث فرهنگي که دوران طرح و آموزشي خود را در منطقه تاريخي ارگ بم مي گذراندند بسيار زياد است اما هنوز نيروهاي امدادي نتوانسته اند اثري از اين افراد  بدست آورند .

 

 

 

کد مطلب 48394

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