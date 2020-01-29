استقبال بحرین از معامله قرن و قدردانی از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه بحرین در راستای همسویی با سیاست های ضد فلسطینی آمریکا از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعلام معامله قرن استقبال کرد.

این وزارتخانه در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که طرف‌های ذیربط آنچه آمریکا ارائه کرده است را بررسی کنند و با نظارت آمریکا مذاکرات مستقیمی بین طرفین صورت گیرد.

در این بیانیه، آمده است که این مذاکرات همچنین باید به تشکیل کشور مستقل فلسطین منتهی شود و حامی امنیت و صلح در منطقه باشد و سود و منفعتی برای همه کشورها و ملت‌ها به همراه داشته باشد.

وزارت خارجه بحرین در پایان مدعی شد که موضع ثابتی نسبت به مسئله فلسطین دارد و از همه تلاش‌هایی حمایت می‌کند که هدف از آن، دستیابی به راهکار عادلانه و فراگیر این مسئله است؛ [راهکاری که] باعث شود تمامی حقوق قانونی ملت فلسطین بازپس گرفته شود و مانند سایر ملتهای جهان، کشور مستقلی تشکیل دهد.

گفتنی است که روز گذشته ترامپ معامله قرن را رونمایی کرد.