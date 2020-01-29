موانع طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان باید برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، عباس کشاورز در جلسه شورای اداری زابل که به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران حوزه سیستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های حوزه سیستان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: باید بررسی کامل در خصوص فرآیند اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان انجام و موانع آن برطرف شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: حداکثر زمان بهره‌برداری از طرح ۱۰ اسفند است تا کشاورزان برای کشت بهاره دغدغه‌ای نداشته باشند.

کشاورز با بیان اینکه این طرح باید با برنامه پیش برود، گفت: طرح آبیاری دشت سیستان، یک طرح توسعه کشاورزی است و اجرای آن به افزایش تولید، افزایش درآمد و افزایش پایداری کشاورزی و رونق کشاورزی منطقه منجر می‌شود.

وی اظهار کرد: امیدوارم اجرای آبیاری این طرح تا یک ماه آینده به اتمام برسد و این شروع کار برای تولید است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این طرح یک مجموعه نظام بازرگانی برای نگهداری و فروش تولیدات آن را می‌خواهد و ما نیازمند یک ساختار مدیریتی برای این طرح هستیم تا تمامی فرایند تولید تا عرضه و توسعه آن را دنبال کند.

کشاورز بیان کرد: ایجاد گلخانه، باغ و دامپروری از ظرفیت‌هایی است که در ادامه اجرای این طرح می‌تواند با کمک خود بهره‌برداران اجرایی شود و رونق خوبی در تولید و اشتغال برای منطقه ایجاد کند.

وی یادآور شد: در بازدید فعلی نسبت به بازدید قبلی، پروژه پیشرفت خوبی داشته است و امیدوارم تکمیل آن با سرعت ادامه یابد تا در موقع مقرر به بهره‌برداری کامل برسد.

در این نشست، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: طرح انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان که تاکنون برای اجرای آن ۴ سال زمان برده، پروژه‌ای فنی و تخصصی و در نوع خود بی بدیل و دارای اهمیت استراتژیک برای منطقه است.

علیمراد اکبری تاکید کرد: مراقبت پس از اجرای طرح، وظیفه همه بهره برداران و مسئولان بخش کشاورزی است تا رونق کشاورزی اقتصادی منطقه، پایدار بماند.

در این نشست، استاندار سیستان و بلوچستان با تشکر از وزارت جهاد کشاورزی و همه دست اندرکاران اجرای طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان، خواستار توسعه کشت محصولاتی در منطقه شد که موجبات رونق تولید، افزایش بهره وری و درآمد اقتصادی برای کشاورزان ایجاد کنند.

احمدعلی موهبتی تاکید کرد: زمانی می‌گوئیم طرح موفق بوده است که درآمد اقتصادی برای کشاورزان ایجاد کند.