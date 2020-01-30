واکنش کویت به معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه کویت به معامله قرن واکنش نشان داد.

وزارت خارجه کویت بیان کرد: ما تلاش های آمریکا برای حل قضیه فلسطین و پایان دادن به نزاع عربی-اسرائیلی که هفتاد سال به طول انجامیده و سبب رنج شدید ملت فلسطین و عامل بی ثباتی در منطقه شده است، را ارج می نهیم.

در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است: کویت حامی گزینه های ملت فلسطین است. راهکار عادلانه و فراگیر برای موضوع فلسطین جز با پایبندی به قطعنامه های مشروع بین المللی مربوطه و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی محقق نمی شود.