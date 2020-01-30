همایش ملی تئاتر سردار آسمانی در کرمان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیلی بعدازظهر پنجشنبه در آئین افتتاحیه همایش ملی تئاتر سردار آسمانی که به منظور پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران شهید جبهه مقاومت بیان داشت: امروز جای سردار سلیمانی خالی است.

وی افزود: هنرمندان آمده‌اند امروز بگویند که به آرمانها وفادار می‌مانند امروز آمده‌ایم با لشکری از هنرمند تا با زبان نمایش رشادت‌های شما را بیان کنیم شاید تسلایی برای دل‌های خسته باشد.

مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: هنرمندان بر این باورند که با زبان نمایش می‌توان عظمت، شکوه، اخلاق و کردار سردار اساطیری ایران را به تصویر بکشند تا رهروان خوبی برای پاسداشت حماسه خون و دنیایی مردانگی و غرور شما باشیم.

نیلی تصریح کرد: ما آمده‌ایم بگوییم این خط تا قیام حضرت مهدی (عج) جاودان خواهد ماند و در تعزیه غم نبودتان را مرهمی بر دل‌های خسته خواهیم گذارد.

وی یادآور شد: سردار آسمانی ایران تا ابد در دل می‌مانی و اسطوره حضورت داستانی برای آینده این مرز و بوم می‌ماند.