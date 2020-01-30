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۱۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۲

النجباء:

استرداد حقوق با لوله‌های تفنگ و دهانه توپ میسر می‌شود

استرداد حقوق با لوله‌های تفنگ و دهانه توپ میسر می‌شود

جنبش مقاومت اسلامی النجباء در بیانیه ای اعلام کرد که محور مقاومت حامی فلسطین است و استرداد حقوق فلسطینیها با روی آوردن به سلاح مقاومت میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جنبش مقاومت اسلامی النجباء در بیانیه‌ای اعلام کرد که محور مقاومت حامی فلسطین است و استراد حقوق فلسطینی‌ها با روی آوردن به سلاح مقاومت میسر می‌شود.

در این بیانیه آمده است: آمریکا به عنوان استکبار جهانی به همراه صهیونیزم بین الملل در ادامه تلاش‌های خود برای بیرون کردن فلسطینیها از سرزمین قانونی شأن و یهودی سازی فلسطین به شکل نهایی به آنچه معامله قرن نامیده می‌شود، روی آورده اند تا جنایات خود را علیه ملت فلسطین به شکل خاص و ملت‌های مستضعف جهان به شکل عام تکمیل کنند.

النجباء بیان کرد: این ظلم بزرگ و دزدی تاریخی حقوق مشروع در حالی است که بیشتر حکام عرب هروله کنان به سوی اسرائیل و آمریکا رفتند و در برابر خواست آنها تسلیم شدند و این را حتی آمریکاییها و صهیونیست‌ها هم انتظار نداشتند. آنها با بی شرمی خود را در جبهه آمریکا و اسرائیل قرار داده و با آنها متحد شده اند. رویاهای ترامپ احمق و اذناب آن جز توهم نیست و این بر مومنانی که به وعده الهی و نصرت قریب آن ایمان دارند، تأثیری ندارد.

در این بیانیه آمده است: کرامت، عزت و استرداد حقوق جز با روی آوردن به سلاح مقاومت محقق نمی‌شود. ما به عنوان فرزندان مذهب امیرالمومنین (ع) از حقوق مسلمین در سرزمین و مقدساتشان در فلسطین چشم پوشی نخواهیم کرد و اگر دنیا سکوت کند ما به جهاد و حمله و مواضع حمایتکارانه از فلسطین ادامه خواهیم داد. حقوق مشروع ملت‌ها هیچگاه در پستوهای تاریک و میزهای آلوده مذاکره ستانده نشده است و وجبی از اراضی غصب شده پس گرفته نشده است و کرات و عزت و استرداد حقوق با لوله‌های تفنگ ودهانه توپ‌ها میسر می‌شود و در جهانی که جز زبان زور نمی‌فهمد سلاح مقاومت می‌تواند ترسیم کننده تاریخ ملت‌های منطقه باشد و این مهم در لبنان، عراق، یمن، سوریه و پایداری تاریخی جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی اتفاق افتاده است. تمامی کسانی که بر سازش‌کاری ملت انقلابی فلسطین و حامیان این ملت مظلوم در محور مقاومت و گروه‌های مقاومت و مبارزان وابسته به آن دل بسته‌اند، تاریخ ملت‌ها را به درستی نخوانده اند.

النجباء بیان کرد: معامله قرن شکست خواهد خورد همانگونه که معامله‌هایی از این قبیل شکست خورده است. وحق به صاحب حق بازمی گردد و پرچم‌های پیروزی هنگامی که یاری خداوند و فتح بیاید، بر فراز مسجد الاقصی به اهتزاز در می‌آید.

کد مطلب 4839861

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