به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جنبش مقاومت اسلامی النجباء در بیانیه‌ای اعلام کرد که محور مقاومت حامی فلسطین است و استراد حقوق فلسطینی‌ها با روی آوردن به سلاح مقاومت میسر می‌شود.

در این بیانیه آمده است: آمریکا به عنوان استکبار جهانی به همراه صهیونیزم بین الملل در ادامه تلاش‌های خود برای بیرون کردن فلسطینیها از سرزمین قانونی شأن و یهودی سازی فلسطین به شکل نهایی به آنچه معامله قرن نامیده می‌شود، روی آورده اند تا جنایات خود را علیه ملت فلسطین به شکل خاص و ملت‌های مستضعف جهان به شکل عام تکمیل کنند.

النجباء بیان کرد: این ظلم بزرگ و دزدی تاریخی حقوق مشروع در حالی است که بیشتر حکام عرب هروله کنان به سوی اسرائیل و آمریکا رفتند و در برابر خواست آنها تسلیم شدند و این را حتی آمریکاییها و صهیونیست‌ها هم انتظار نداشتند. آنها با بی شرمی خود را در جبهه آمریکا و اسرائیل قرار داده و با آنها متحد شده اند. رویاهای ترامپ احمق و اذناب آن جز توهم نیست و این بر مومنانی که به وعده الهی و نصرت قریب آن ایمان دارند، تأثیری ندارد.

در این بیانیه آمده است: کرامت، عزت و استرداد حقوق جز با روی آوردن به سلاح مقاومت محقق نمی‌شود. ما به عنوان فرزندان مذهب امیرالمومنین (ع) از حقوق مسلمین در سرزمین و مقدساتشان در فلسطین چشم پوشی نخواهیم کرد و اگر دنیا سکوت کند ما به جهاد و حمله و مواضع حمایتکارانه از فلسطین ادامه خواهیم داد. حقوق مشروع ملت‌ها هیچگاه در پستوهای تاریک و میزهای آلوده مذاکره ستانده نشده است و وجبی از اراضی غصب شده پس گرفته نشده است و کرات و عزت و استرداد حقوق با لوله‌های تفنگ ودهانه توپ‌ها میسر می‌شود و در جهانی که جز زبان زور نمی‌فهمد سلاح مقاومت می‌تواند ترسیم کننده تاریخ ملت‌های منطقه باشد و این مهم در لبنان، عراق، یمن، سوریه و پایداری تاریخی جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی اتفاق افتاده است. تمامی کسانی که بر سازش‌کاری ملت انقلابی فلسطین و حامیان این ملت مظلوم در محور مقاومت و گروه‌های مقاومت و مبارزان وابسته به آن دل بسته‌اند، تاریخ ملت‌ها را به درستی نخوانده اند.

النجباء بیان کرد: معامله قرن شکست خواهد خورد همانگونه که معامله‌هایی از این قبیل شکست خورده است. وحق به صاحب حق بازمی گردد و پرچم‌های پیروزی هنگامی که یاری خداوند و فتح بیاید، بر فراز مسجد الاقصی به اهتزاز در می‌آید.