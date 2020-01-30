رد پای ۵ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده مراکان خوی

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل قلی پور عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: بعد از ثبت تصاویر دو قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از دستگاه‌های رد یاب وجود ۵ قلاده پلنگ ایرانی در این منطقه اثبات شده است.

وی ادامه داد: پلنگ ایرانی از جمله گونه‌های در معرض انقراض و «فهرست قرمز» سازمان ملل محسوب می‌شود که خوشبختانه با اقدامات حفاظتی انجام شده در سال‌های اخیر، جمعیت آن در آذربایجان تثبیت شده است.

قلی پور گفت: طبق سرشماری آذرماه امسال در منطقه حفاظت شده مارکان ۸۷۵ رأس قوچ میش و ۲۷۵۶ رأس کله بز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه حیات وحش در منطقه مارکان بسیار متنوع است، اضافه کرد: منطقه مارکان محل زیست حیوانات مختلفی از جمله سیاه گوش، گربه وحشی، گرگ خاکستری، روباه، شغال، گراز، کبک و انواع مار و پرندگان شکاری است.

قلی پور افزایش دام‌های اهلی و بیش از ظرفیت منطقه و شکارغیر مجاز را از عوامل تهدید حیات وحش در مارکان اعلام کرد و اظهار داشت: افزایش بیش از ظرفیت دام‌های اهلی موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و کم شدن علوفه مورد نیاز حیات وحش می‌شود و گاهی شکارهای غیرقانونی جمعیت وحوش منطقه را تهدید می‌کنند.

قلی پور با اشاره به حادثه زخمی شدن یک محیط بان شهرستان خوی در مناطق صعب العبور مارکان گفت: متأسفانه دو شکارچی غیرقانونی در این منطقه اقدام به شکار کرده بودند که مأموران ما برای دستگیری آنها اقدام کردند که یکی از مأموران با تیراندازی یکی از شکارچیان زخمی شد که با همکاری مأموران هلال احمر و نیروی انتظامی توانستیم آن محیط بان را به موقع به مراکز درمانی برسانیم و شکارچیان نیز دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست خوی مساحت منطقه حفاظت شده مارکان را ۱۰۳ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: ۵۶ درصد این منطقه در آذربایجان غربی و ۴۴ درصد آن در آذربایجان شرقی قرار دارد و در سال جاری با هزینه‌ای بالغ بر ۶۸۰ میلیون تومان ضمن ایجاد آبشخور ۴ دهنه چشمه را نیز احیا کردیم تا ضمن استفاده وحوش دام‌های روستاییان نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.