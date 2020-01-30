۲۰۰ عنوان برنامه در دهه فجر از سوی شهرداری اصفهان اجراء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ستوده فر افزود: ۲۰۰ عنوان برنامه در دهه فجر از سوی شهرداری اصفهان در قالب ۴۰۰ اجرا و با شعار محوری " وطن یعنی…" برگزار می شود که افتتاحیه این برنامه ها صبح شنبه ۱۲ بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر، ساعت هفت و نیم صبح از مقابل شهرداری مرکزی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری در جلسات ستاد دهه فجر در کنار سایر نهادهای اجرایی و اداری اصفهان حضور جدی داشته است، اظهار کرد: سال گذشته تعداد قابل توجهی از برنامه های شهر اصفهان در دهه فجر توسط شهرداری برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در اجرای برنامه ها از سیاست های امسال ما در برگزاری برنامه های دهه فجر است، ادامه داد: این مشارکت در دو قالب مشارکت با دیگر نهادهای اداری و مشارکت مردمی بوده است.

دبیر اجرایی ستاد دهه فجر شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه سعی کردیم توزیع عادلانه برنامه های دهه فجر را در سال جاری دنبال کنیم، تصریح کرد: تنظیم برنامه ها با توجه به نوع مخاطبان و در نظر گرفتن تنوع مخاطبان از دیگر ویژگی های برنامه هاست.

وی افزود: با توجه به فعالیت دفاتر تخصصی در سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان، سعی کردیم برای همه مخاطبان برنامه هایی در این دهه داشته باشیم.

رویکرد اصلی برنامه های دهه فجر، انسجام اجتماعی و همدلی میان شهروندان است

ستوده فر به همکاری معاونت های فرهنگی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برای اجرای برنامه های دهه فجر شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: رویکرد اصلی برنامه های امسال، انسجام اجتماعی و همدلی بیشتر میان شهروندان است تا امیدآفرینی بیشتری بین شهروندان ایجاد شود.

وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ عنوان برنامه در دهه فجر از سوی شهرداری اجرا خواهد شد که شامل ۴۰۰ اجرا است.

وی با بیان اینکه دو دسته برنامه در سطح مناطق به صورت عمومی و توسط معاونت های مختلف سازمان فرهنگی – اجتماعی شهرداری اجرا می شود، اظهار کرد: در سطح مناطق ۴ دسته اصلی در برنامه ها داریم که در دسته نخست برنامه هایی در سطح عمومی در قالب های متنوع تحت عنوان «شکوه پابرجا» برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در دسته دوم تمام خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای شهرداری اصفهان برنامه هایی را تحت عنوان «سرای امید» برگزار خواهند کرد، تصریح کرد: دسته سوم برنامه های دانش آموزی مناطق تحت عنوان «سرود همدلی» را شامل می شود. در دسته چهارم هم برنامه های ورزشی در قالب «به رنگ پیروزی» اجرا می شود.

ستوده فر با بیان اینکه در حوزه معاونت های سازمان نیز در حوزه اجتماعی، رویداد بزرگ شهری در کنار پل خواجو به مدت سه شب از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ بهمن ماه برگزار می شود، گفت: این برنامه شامل اجرای سرودهای انقلابی از سوی دانش آموزان در قالب یک گروه ۴۰۰ نفره است که از ساعت ۱۸ تا ۲۰ میزبان مردم است.

وی تصریح کرد: در حوزه شهروندی هم فراخوان حمایت از طرح های کانون های فرهنگی شهر اعلام شده است.

ستوده فر با بیان اینکه در روز ۲۲ بهمن هم یک محصول فرهنگی از سوی شهرداری اصفهان بین راهپیمایان توزیع می شود، اظهار کرد: در حوزه معاونت فرهنگی – هنری سازمان هم نمایشگاه یار مهربان توسط حوزه کتابخانه ها در ارگ جهان نما در حال برگزاری است. همچنین از سوی این معاونت گرامیداشت مداحان و مرشدان شهر و نیز کنسرت موسیقی های انقلابی در هنرسرای خورشید برگزار می شود.

وی افزود: در حوزه معاونت ورزش سازمان هم مسابقات ورزشی، کاپ و لیگ های ورزشی و برنامه های تفریحی در صفه برگزار خواهد شد.

مانور هزار تاکسی شهری از مقابل گلستان شهدا

ستوده فر با اشاره به برنامه های اصلی دهه فجر شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از این برنامه ها افتتاحیه دهه فجر است که روز شنبه ۱۲ بهمن ماه ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح در مقابل شهرداری اصفهان و با حضور مسئولان شهری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مانور تاکسی ها با حضور یک هزار دستگاه تاکسی از مقابل گلستان شهدا برگزار می شود، تصریح کرد: از سوی سازمان زیباسازی هم نصب المان های شهری متناسب در دستور کار است.

رئیس هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان افزود: همچنین در گلستان شهدا و تخت فولاد برای ادای احترام به شهدا المان هایی نصب می شود.

وی به برگزاری همایش پیاده روی بزرگ با همکاری ۴ منطقه و مدیریت ناژوان خبر داد و گفت: این برنامه از سوی مناطق ۹، ۱، ۵ و ۱۳ و در میدان گردهمایی ناژوان در کنار باغ پروانه ها در روز ۱۸ بهمن برگزار می شود. همچنین سمفونی انقلاب در قالب گروهی صد نفره برای بازآفرینی سرودهای انقلابی نیز در قالب برنامه "شکوه پابرجا " در مناطق ۱۳، ۲، ۱۲ و سالن کوثر ارتش برگزار می شود.