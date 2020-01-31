۷ پروژه برق رسانی به ایلام طی دهه فجر افتتاح می شود

هادی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۷ پروژه برق رسانی با اعتبار ۷۴۳ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: مهمترین این پروژهها احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلو واتی دهلران، تامین برق روستای سیلزده چم شیر در سایت جدید روستا، تامین برق باغات زیتون هلیلان و توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام ادامه داد: همچنین در این ایام ۳ دستگاه اتوبوستر جهت رفع ضعف ولتاژ بخش کلات مورموری آبدانان (گذر از پیک ۹۸) با اعتبار ۴۲ میلیارد ریال در راستای افت ولتاژ مشترکین بخش کلات افتتاح میشود.
وی عنوان کرد: بازسازی شبکه آسیب دیده از سیلابهای ابتدای سالجاری، در شهرستانهای درهشهر، سیروان، بدره و چرداول با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال از دیگر پروژههای قابل افتتاح در این ایام است.
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