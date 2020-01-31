۲ سیلوی ذخیره گندم طی ایام دهه فجر در چرداول افتتاح می شود

اقبال گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای ساخت این دو سیلو بزرگ ذخیره گندم نزدیک به ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است، اظهار داشت: این طرحها در هلیلان و شباب افتتاح میشوند.
وی افزود: با همکاری بنیاد کوثر طرح گلخانهای هلیلان نیز در این ایام به بهره برداری میرسد.
مدیر جهاد کشاورزی چرداول با اشاره به سیل سال گذشته در این شهرستان، یاد آور شد: یک میلیارد ریال برای لایروبی و بهسازی کانالهای آب مزارع هزینه شده است.
گراوند بیان داشت: بیش از یک هزار و ۳۸۰ پرونده مربوط به سیل سال گذشته به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارجاع داده شده است.
وی اظهار کرد: افتتاح طرح ژل رویال زنبور عسل در شهر آسمان آباد از دیگر طرحهای افتتاحی در ایام مبارک فجر خواهد بود.
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