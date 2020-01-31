برگزاری مسابقات قرآنی یک نوع تشویق و قرآن آموزی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری صبح جمعه در مراسم مسابقات آزمون قرآن و عترت اردستان اظهار داشت: برای یادگیری قرآن آموزی باید چند مرحله همچون یادگیری، تفکر و تأمل، فهم عمیق و عمل کردن به قرآن را در کنار تبلیغ قرآن در زندگی خود داشته باشیم.

وی افزود: برگزاری اینگونه مسابقات قرآنی مفاهیم و تفسیر در راستای مواردی است که یک انسان باید برای یادگیری قرآن انجام دهد که افراد شرکت کننده آن را به عمل درخواهند آورد.

امام جمعه اردستان گفت: تشکیل این مسابقات خود یک نوع تشویق و قرآن آموزی در جامعه است و افراد را به سمت یادگیری و عمل به قرآن سوق می دهد.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام ابراز داشت: زمانی که فتنه ها همچون شب تار بر شما سایه افکنده شما یک پناهگاهی بنام قرآن دارید که باید به آن پناه برده شود تا جامعه محفوظ بماند.

حجت الاسلام دهشیری بیان داشت: ما اگر بخواهیم جامعه ای داشته باشیم که پرشور در مسیر انقلاب و در راستای ظهور امام زمان (عج) باشد باید با قرآن همراه باشیم و اگر چنین شد گمراهی از انسان کم شده و هدایت به آنها افزوده می شود.

افراد شرکت کننده در مسابقات قرآنی اردستان ۱۰ درصد افزایش داشته است

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان در ادامه جلسه اظهار داشت: در شهرستان اردستان ۱۸۳ نفر در هیجدهمین آزمون قرآن و عترت حضور دارند و ۱۰۳ نفر در رشته های حفظ و ۵۱ نفر در رشته مفاهیم و مابقی در رشته های قرآنی به شکل آزمون الکترونیکی شرکت کرده اند.

وی افزود: هدف از برگزاری اینگونه مسابقات ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه است تا خانواده ها به سمت قرآن و پیروی از دستورات قرآنی سوق داده شوند.

فضل الله بصیرت گفت: در رشته هایی که این مسابقات دارد، در تفسیر نهج البلاغه و تفسیر صحیفه سجادیه آزمون برگزار می شود و افراد شرکت کننده در مسابقات نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشت اند و اکثر افراد شرکت کننده از موسسات قرآنی شهرستان شرکت دارند.

شهرستان اردستان در حال حاضر دارای چهار موسسه قرآنی و سه دارالقرآن فعال است.