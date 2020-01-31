آرزوی تحقق «معامله» قرن را به گور خواهید برد/ قدس فروختنی نیست

ایمان شمسایی: آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، گفت: نباید زحمات امام خمینی (ره) به هدر برود؛ تلاش‌های ایشان را ارج بنهیم و این خود عمده ترین تقوا است.

وی با بیان اینکه امام (ره) در زمانی قیام کرد که وضع کشور بسیار بد بود، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور آمریکا مشاور خود را به ایران فرستاده بود و می‌گفت هرچه او می‌گوید باید بپذیرید از این رو وی دستور می‌داد و شاه بدبخت هم اجرا می‌کرد.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: امام (ره) وقتی به میدان آمد تاکید می‌کرد که خدا با ما است و ایستادگی و مقاومت کرد و پیروز شد از این رو مطمئن باشید که مقاومت کمر آمریکا را خواهد شکست.

آیت الله موحدی کرمانی متذکر شد: یادمان باشد که مردم از شاه می‌ترسیدند، جرأت حرف زدن نداشتند، ذلیل، خوار و بدبخت بودند که امام (ره) آمد و آنان را بیدار کرد و باعث شد که در مقابل جنایت‌های آمریکا قیام کنند.

وی ادامه داد: مردم دنبال امام (ره) به راه افتادند، شهید دادند و زندان رفتند اما ایستادند و در مقابل فشارهای اقتصادی هم ایستادگی کردند و در نتیجه خداوند، شاه را به زباله‌دان تاریخ انداخت؛ همانطور که پدرش را هم به جزیره «موریس» انداخت.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه ما باید راه مقاومت و پیروی از مقام معظم رهبری را ادامه دهیم، تصریح کرد: رمز عزت ما ولایت است و باید آن را باور داشته باشیم.

آیت الله موحدی کرمانی بیان کرد: دقت کنید که امام بزرگوار و رهبر عزیزمان چگونه بینی آمریکا را در هر مقطعی به خاک می‌مالیدند و ابهت آنان را شکستند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه، دو ایام‌الله شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و سپس شکست ابهت آمریکا با موشک‌هایی که به پایگاه‌های نظامی آنان زده شد، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه شکستن ابهت آمریکا کار کمی نیست، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا، ذلیل، خوار، کوچک و نوکر شده‌اند و ایران قدرتی بود که در مقابل آمریکا ایستاد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به توطئه جدید آمریکا موسوم به طرح «معامله قرن»، گفت: قطعاً باز هم بینی آمریکا به خاک مالیده می‌شود، شکست می‌خورد، ذلیل و خوار می‌شود و از این طرحی که ارائه داده، خارج می‌شود.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: آمریکا نام این طرح را طرح «معامله قرن» گذاشته درحالی‌که بهتر است نام آن را «رسوایی»، «خیانت» و «ذلت قرن» بگذارد چرا که طرف این معامله کیست؟ جنایتکارانی چون آمریکا، اسرائیل و چند کشور عربی خودفروخته و ذلیل‌شده در مقابل آمریکا نشسته و این تصمیم را گرفته‌اید که لعنت خدا بر آنان و تصمیمی که گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه فریاد همه آزاده‌های دنیا علیه این طرح بلند است، تصریح کرد: بسیاری از آزادگان فریاد زدند که «این چه طرح خطرناکی است؟» محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین می‌گوید که «اینها قدس را فروختند» درحالی‌که قدس فروختنی نیست. ملت فلسطین حتماً این طرح را رد خواهد کرد و برای پایان دادن به اشغالگری، مبارزه جدی و دائمی خواهد کرد.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه نقشه‌های کشورهایی چون آمریکا رو به زوال است، گفت: ما با وحدت و حمایت از آزادگان جهان، توطئه و اشغالگری‌ها را خنثی می‌کنیم چرا که ما تروریسم نیستیم بلکه اهل مبارزه با تروریسم هستیم.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه حزب‌الله لبنان می‌گوید که «معامله قرن گام بسیار خطرناکی است که پیامدهای بسیار بدی برای آینده منطقه و ملت‌های آن خواهد داشت»، افزود: این معامله ننگ حاصل تبانی و خیانت شماری از افراد و سازمان‌های عربی است.

وی بیان کرد: دولت شیطانی آمریکا پس از ۱۰ سال حمایت از دشمن اشغالگر و قتل‌عام‌ها و تجاوزهای آنان، امروز تلاش خود را به از بین بردن حقوق ملت فلسطین معطوف کرده است اما آنان باید بدانند که هیچ توطئه، معامله و خیانتی نمی‌تواند حقوق فلسطینی‌ها در اراضی خودشان را پایمال کند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: دفتر آیت‌الله سیستانی می‌گوید که «این طرح محکوم است و احساسات صدها میلیون عرب و مسلمان را جریحه‌دار کرده است».

آیت الله موحدی کرمانی تصریح کرد: وزیر امور خارجه کشورمان می‌گوید که «این طرح یک کابوس برای منطقه است و قدم گذاشتن به سوی یک فاجعه است». این طرح را آمریکا به رژیم صهیونیستی اعطا کرده است و خواستار کنار گذاشتن سلاح مقاومت شده‌اند و می‌گویند «جبهه مقاومت نباید سلاح داشته باشد و آنان نتوانند از خودشان دفاع کنند».

وی بیان کرد: وزیر امور خارجه قطر می‌گوید که «صلح بدون دفاع از حقوق فلسطینی‌ها قابل دستیابی نیست». بسیاری از افراد دیگر هم درباره رسوایی و خیانت قرن مطالب مهمی را مطرح و آن را محکوم کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به آمریکایی‌ها گفت: آمریکا! هر روز ننگ جدید و جنایت نو مرتکب می‌شوید اما یقیناً این آرزو را به گور خواهید برد چرا که مشت‌های گره‌کرده آزادیخواهان جهان متوجه شماست و همه فریاد «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند.

آیت الله موحدی کرمانی همچنین با اشاره به شهادت سردار سلیمانی گفت: تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی واقعاً معجزه بزرگی بود و مردم کاملاً خودجوش به خیابان‌ها آمدند که لازم است این حماسه بزرگ را تحلیلگران مورد بررسی قرار دهند و در این باره، کتاب بنویسند.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی دل مردم را به دست آورد، افزود: قطعاً دل مردم با کسانی هست که به آنان خدمت می‌کنند، به داد مظلومان می رسند و متواضع هستند که شهید حاج قاسم سلیمانی همه این صفات را در حد اعلا داشت و برای نجات خانواده‌های شیعیان از دست داعش ملعون، رشادت‌های بسیار زیادی کرد. سردار سلیمانی شیعیان را نجات داد و به خوبی به خدمت داعشی ها رسید و نابودشان کرد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: درست است که سردار سلیمانی به شهادت رسیده است اما روح شهید سلیمانی آمریکا را رها نمی‌کند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه عشق و محبت مردم به برخی از افراد چون سردار سلیمانی دلیل دارد، گفت: مردم، افراد خوب را دوست دارند و عشق مردم به امام (ره) و مقام معظم رهبری هم این گونه است. نماز جمعه دو هفته قبل را دیدید؛ غوغا بود و از خارج از تهران هم بسیاری از مردم آمده بودند.

وی تصریح کرد: بنده به مسئولان توصیه می‌کنم، کاری کنند که مردم دوستشان داشته باشند و لازمه اش این است که به فکر مردم باشند و برای حل مشکلات فقرا و مستضعفان اقداماتی را انجام دهند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه مطالبی را درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و خطاب به مردم، اظهار داشت: مردم باید بدانند که خداوند فرمان داده است که امانت‌ها را به صاحبانشان بدهند. کسی که در امانت خیانت می‌کند، مردم نباید امانت را به او دهند و باید بیدار باشند.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: مردم نباید همینطور به لیست‌ها نگاه کنند و بگویند که از این افراد خوشمان می‌آید و به آنان رأی دهیم و از فلان افراد خوشمان نمی‌آید و به آنان رأی نمی‌دهیم چرا که این نوع رأی دادن درست نیست.

وی با بیان اینکه مردم باید به این مسئله توجه کنند که فردی که در انتخابات حضور می‌یابد آیا واقعاً می‌خواهد خدمت کند و یا اینکه جیب خود را پُر کند، تصریح کرد: گاهی برخی افراد می‌گویند که برای آنکه رأی بیاورم باید خرج کنم و اگر به مجلس راه یافتم باید چند برابر جیب خود را پُر کنم. مردم آیا می‌خواهید به این جور افراد رأی دهید؟ ببینید که می‌خواهد خدمت کند یا جیب خودش را پُر کند و یا آنکه دوستان و اقوامش را در پست‌ها جا دهد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: البته وظیفه شورای نگهبان این است که دقت کند تا افراد صالح کاندیدا شوند و مردم به این افراد رأی دهند و اگر شورای نگهبان در این زمینه کوتاه آید، به مردم جفا کرده است و باید افرادی را تایید صلاحیت کند که شایستگی دارند که به مجلس بروند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه مردم نباید گول شعارها و وعده‌های کاندیداها را بخورند، تصریح کرد: برخی افراد در دوران تبلیغات انتخابات فقط وعده و وعید می‌دهند که باید بررسی شود که آیا راست می‌گویند یا خیر. مردم نباید به شعارها توجه کنند. ما از شعارهای دروغین خسته شده‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت کاندیداهای انتخابات، ادامه داد: مردم اگر می‌توانند خودشان داوطلبان انتخابات را بشناسند و در غیر این صورت از افرادی که اعتماد دارند، سئوال کنند و لیستی هم رأی ندهند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: مردم باید به افراد دینداری که سابقه درخشان دارند، رای دهند و بسیار اهمیت دارد که به افراد متدین رای داده شود.

آیت الله موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد که مردم سر صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، اظهار داشت: این میدان جنگ است و آمریکا چشم دوخته است که آیا مردم ما واقعاً متحد هستند یا خیر.

وی افزود: ای مردم حتی اگر از یک مقام مسئول چون وزیر، نماینده مجلس و استاندار گله دارید، فعلاً گلایه‌های خود را برای رضای خدا کنار بگذارید و حضور حداکثری پای صندوق‌های رای داشته باشید چرا که این حضور به کشور امنیت می‌دهد و ضربه محکمی به دشمن است و دشمنان را مأیوس می‌کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه به افرادی که در انتخابات آتی رأی می‌آورند توصیه‌هایی کرد و گفت: انتخاب شوندگان باید بدانند که صندلی مجلس ۴ سال دست آنان امانت است و روز قیامت هنگام عبور از پل صراط باید بگویند که با این امانت چه کرده‌اند و باید پاسخگوی رأی های خود در مجلس باشند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید در تصویب قوانین کاملاً دقت و تحقیق کنند، متذکر شد: بنده زمانی که در مجلس بودم، گاهی می‌دیدم که نماینده‌ای در زمان قانونگذاری مشغول پاسخ به نامه‌های حوزه انتخابیه خود بود و موقع رأی دادن هم نگاهی به ما می‌کرد و می‌گفت که آیا این طرح خوبی است، چه رأیی دهم!؟

وی تصریح کرد: امیدواریم کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی می‌آورند افراد خوب و شایسته ای باشند و همچنین قوانینی را وضع کنند که به نفع جامعه و مستضعفان باشد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: نمایندگان باید قوانینی را برای تسهیل ازدواج جوانان تصویب کنند و همچنین در تصویب قوانین باید سیاست‌های کلی نظام را مراعات کنند.

