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۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

آخرین وضعیت کیفیت هوای پایتخت؛

هوای تهران قابل قبول شد

هوای تهران قابل قبول شد

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص ۲۴ ساعته امروز آلودگی هوای پایتخت را ۹۳ و در وضعیت «قابل قبول» اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۸/۱۱/۱۱ در وضعیت قابل قبول بوده است.

در این بازه زمانی شاخص منو اکسید کربن: پاک (۲۷)، دی اکسید گوگرد: پاک (۱۸)، ازن: پاک (۱۸)، دی‌اکسید نیتروژن: قابل قبول (۶۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: قابل قبول (۶۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: قابل قبول (۹۳) بوده است.

شاخص آلودگی هوای کمتر یا مساوی ۵۰ به معنای هوای پاک (سبز)، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها (قرمز)، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش)، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوه‌ای) تعریف شده است.

کد مطلب 4840186
نورا حسینی

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