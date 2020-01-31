به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، ظهر امروز در خطبه نماز جمعه به عزاداری باشکوه مردم مشهد در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: تا وقتی که ارتباط قلبی‌مان با اهل بیت (ع) برقرار است دشمن از پس ما برنمی‌آید.

توطئه آمریکا در معیشت مردم

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: یکی از توطئه‌هایی که آمریکا دارد و متأسفانه در ایران نیز عده‌ای از مسئولان فریب آن را می‌خورند، این است که می‌خواهد ثابت کند بین معیشت و مقاومت قطب‌بندی وجود دارد؛ به این معنا که اگر به دنبال مقاومت در برابر آمریکا هستید، معیشتتان از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه آمریکا سعی در تحمیل دوقطبی معیشت و مقاومت به مردم و مسئولان دارد، ادامه داد: برایان هوک در حاشیه اجلاسی در قطر گفت که کار ما با ایران به جایی رسیده است که ایران فقر را بر معیشت ترجیح می‌دهد و راضی به مذاکره نمی‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ که مقام معظم رهبری به آن تأکید کردند، خاک خورد. مسئولان به جای اقتصاد مقاومتی، مذاکره کردند که نتایج مخرب آن را هم دیدند ولی باز هم به دنبال مذاکره هستند.

نتیجه مذاکره برای مردم روشن است / فشار معیشتی؛ نتیجه برجام

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: نتیجه مذاکره برای مردم ما روشن است. سه سال در برجام مذاکره کردید و نتیجه‌ای جز فشار معیشتی داشت؟ قبل از برجام این فشار معیشتی بر مردم نبود. سه سال مذاکره شد اما اقتصاد ما بیشتر سقوط کرد و تحریم‌ها نیز بیشتر شد.

وی با اشاره به معامله قرن ترامپ، افزود سازمان آزادی‌بخش فلسطین از ۴۰ سال قبل در خط مبارزه با اسرائیل بودند و نتیجه مذاکرات چهل‌ساله آن‌ها به «معامله قرن» انجامید.

امام جمعه مشهد بیان کرد: دلیل نام‌گذاری این طرح به معامله قرن، این است که بتوانند با این کلاهبرداری تا آخر قرن، اسرائیل را در فلسطین نگه دارند.