عملکرد شورای نگهبان مورد تایید همه آحاد ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میر شریفی در خطبههای نماز جمعه این هفته آبسرد ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: عیادت مریض ۷۰ هزار فرشته شخص عیادت کننده را همراهی میکنند و وقتی کنار مریض قرار میگیرد رحمت الهی فرد را فرا میگیرد و فرشتگان همراه برای این مؤمن تا شب استغفار میکنند و رحمت خدا مشمول این فرد میشود و اگر کسی شب به عیادت برود همین رحمتها تا صبح برای عیادت کننده صادق خواهد بود.
میر شریفی در ادامه در خصوص تأیید صلاحیتهای کاندیداهای انتخابات با بیان اینکه ۷۰ نفر از شهرستان آبسرد برای انتخابات کاندیدا داشتیم که تعدادی توسط شورای اجرایی رد شدند گفت: حدود ۵۹ نفر برای تأیید صلاحیت در میدان ماندند و چیزی که هم اکنون مشخص است ۱۱ نفر تأیید شدهاند.
امام جمعه آبسرد بیان داشت: شورای نگهبان مجموعهای قانونی است که قانون اساسی برای آن تعریف شده و قانون وظایفی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است که نظارت بر قانون گذاری یعنی چیزی که توسط نمایندگان به تصویب میرسد باید به این شورا نیز برود.
وی در خصوص وظیفه دوم شورای نگهبان نیز عنوان داشت: وظیفه دوم این شورا تفسیر قانون اساسی است و وظیفه سوم نظارت بر انتخابات میباشد و باید انتخابات را تحت نظر داشته باشند حال آیا درست است که با مجموعهای که وظیفه خود را به خوبی انجام میدهد گلاویز شویم چون خواسته ما را عملی نکرده است.
خطیب جمعه آبسرد اظهار داشت: باید در هر مجموعهای که فردی میخواهد وارد شود باید نظارتی وجود داشته باشد و قرار نیست که درب انتخابات به روی همه باز باشد کسی که وطن پرست و وطن دوست است کسی که غرب گرا میباشد همگی باید از این فیلتر عبور کنند و ما از این تریبون اعلام میکنیم که شورای نگهبان همیشه مورد تأیید نظام مقدس جمهوری اسلامی و خانواده شهدا و ملت ایران بوده و خواهد بود.
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